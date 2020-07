Manuel Pimentel, un guardián de la memoria y la historia

El ciudadano de profesión abogado y cronista de Ocozocoautla, nos narra la creación de un espacio que alberga objetos de otras épocas, los cuales hoy resultan interesantes y hasta misteriosos

Sergio Morales / Aquínoticias

Charlando con Manuel Pimentel Zepeda, abogado, comenta que por vocación le gusta la cultura e historia, por tradición familiar el comercio, bajo esas ideas creó el espacio que alberga objetos y cosas antiguas, baúles, piezas de madera talada, planchas antiguas, camarines para santos, pinturas y otros materiales que tienen que ver con la tradición de coita, con más de diez años nos comenta como ha sido su labor en Ocozocoautla.

El abogado comenta que es una lástima que no aprecie la mayoría de las personas el valor de las cosas, “el trabajo valioso de mucha gente, hemos adquirido objetos de tecnología, quizás de los primeros”.

¿De los productos que ha adquirido cual le ha sorprendido más y porque?

Siempre que llega alguien estoy a la expectativa de encontrar una sorpresa, muchas veces al conocer lo que traen yo me decepciono o se decepciona el que trae, “muchas veces creen traer un tesoro y no lo es, o traen algo que creen que no tiene valor y sí”, hemos recibido piezas paleontológicas, una pieza seria un vestigio de fauna marina o flora que vivió hace millones de años en la zona de Ocozocoautla, algo que he recibido y me fascina es plata, recibí un tazón de plata, de servidores de cocina que lo conservo y posteriormente lo exhibiremos, la idea es hacer de este espacio un pequeño museo de las cosas que recibimos.

¿Para usted que significa este espacio?

Yo creo que es un pedazo de nuestro pueblo, recibimos un libro, un periódico antiguo, una foto antigua, recibimos información de gente connotada de aquí, escritores, compositores, de gente que ha intervenido en los eventos históricos de nuestro municipio, “a mi me gusta mucho la madera, camarines, baúles, recibimos muchos objetos de madera” frente a mi tengo un baúl que fue hechura de don Beto Mota era marimbero pero también constructor de marimbas, por eso el armado tipo dentado, como se hacían los baúles con una antigüedad de 60 años, con incrustaciones que llevaban las marimbas de diferente color, es en cedro.

Para nosotros es importante conversar, es valioso y poderlo dar a conocer, venderlo también debido a que hay gente que se dedica a las colecciones, monedas, estampillas, numismática, filatelia, billetes, papel moneda, en fin una serie de objetos.

El bronce en la historia

Par mi es un objeto especial, tengo culto por el bronce y tengo una colección enorme del bronce, candelabros, portavelas, campanas, candelabros, objetos de arte sacro, es un continuo placer recibir objetos de la historia de acá o del estado, a veces a nivel nacional e incluso objetos extranjeros.

¿Qué significa ser un cronista social en Ocozocoautla?

Es una lástima que a pesar de que hay una ley estatal en donde se crea la figura del cronista lo que falta es que cada ayuntamiento lo retome, en una asamblea de cabildo lo designe por sus méritos a una persona, se le asigne un salario con su oficina o espacio y pueda desempeñar el puesto.

Es un espacio importante debido a que un cronista es la persona encargada de conocer, recopilar y saber toda la información referente a la historia de coita, desafortunadamente a la muerte del ultimo cronista el señor Joaquín Rodríguez pues ya no se retomó esa figura, esta acéfala, no hay nadie.

Por ello nos hemos dado a la tarea de hacer esa labor, por ello “como cronista social porque no es oficial ni reconocido” pero desempeñamos la función tratando de obtener la mayor cantidad de información relacionada a nuestras tradiciones, nuestra cultura, a nuestros eventos sociales y tradicionales, “el carnaval, la romería del a virgen de la asunción a Ocuilapa el día 10 o 12 la topada de la virgen en San Luis,” toda una serie de información que se refiere al municipio a los principales centros culturales, los centros ceremoniales arqueológicos los lugares de belleza natural que son muchos, “el aguacero, laguna belgica, el puente Chiapas, la sima de las cotorras,” un poco conocido también a un kilometro de la ciudad el centro ceremonial cerro ombligo, que es el segundo de importancia después de Quéchula, entonces nos damos a esa tarea de recopilar información de todo lo relacionado a la tradición, a la historia de nuestro pueblo, por amor a ello, a nuestras tradiciones y a nuestros hermanos coitecos.

Para finalizar el abogado menciona que la cultura es un filón de oro, pero poco explotado, porque no genera ganancias o lucro, en realidad es un tema poco explorado por la falta de conocimiento. Para algunos lo que hace únicamente es sumirnos más en la ignorancia que hemos vivido, “que más quisiéramos que se crearan mayores espacios, que hubiera un cronista que el ayuntamiento designe” que el cabildo designara a una persona dedicada a difundir y preservar la historia de nuestro pueblo, aunque sea poco y los que estemos en esta parte para apoyar la preservación se siga fomentando, que vaya teniendo mayor importancia y podemos en un futuro sembrar semillas en las generaciones, un pueblo entre mas educado y más culto es un pueblo con tendencias a vivir mejor. El bazar se encuentra en San Bernabé cerca de la iglesia del barrio.