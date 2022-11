MarchaINE: Córdova agradece asistencia; Delgado acusa que movilización defiende a cúpula

Personas marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador

Juan Pedro Salazar / La Lista

Lorenzo Córdova agradeció el apoyo de las personas que participaron en la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que quienes participaron en la movilización defienden los privilegios de los consejeros.

Este domingo, decenas de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México, la protesta movilizó a entre 10 y 12 mil personas.

“En el INE, vemos con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda esa democracia que con tanto sacrificio fue construida de manera gradual y colectiva en las últimas cosas. Gracias a todas y todos”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Además, aseguró que ni él ni los consejeros participaron en la movilización “para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía, que hoy se hizo escuchar en las calles para proteger nuestras conquistas”, añadió.

A la par, pidió defender la autonomía del instituto para “no volver a un pasado autoritario que afortunadamente dejamos atrás”.

Luego de que Córdova agradeciera a los asistentes a la marcha del INE, Mario Delgado aseguró que quienes participaron en la movilización defienden “a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios”.

El dirigente partidista aseveró que la reforma electoral no plantea la desaparición del organismo, sino “reforzarlo así como darle mayor poder al pueblo y que la política cueste menos”.

A la par, acusó a los convocantes de la marcha de menospreciar a la gente y considerar que no tienen criterio o formación política.

“El gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser participe de las decisiones más importantes para nuestra nación. Hecho que, únicamente, refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha”, añadió.

Finalmente, emplazó a los partidos políticos a “decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar al pasado”.

Este artículo fue publicado originalmente en La Lista