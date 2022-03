Marchan familias de retenidos de Altamirano, cumplen un mes privados de su libertad

El fin de semana circuló un video de las 19 personas retenidas en la región Tojolabal, como prueba de vida de los retenidos, pero a su costado había garrafas de gasolina que fue tomado como una amenaza

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Familiares de los 19 trabajadores retenidos en Altamirano, marcharon este lunes para exigir a las autoridades de Chiapas su intervención y que sean puestos en libertad.

Alejandra Hernández Sánchez, asegura que su hermano, Carlos Martín Hernández, cumplió hoy un mes privado de su libertad, y las autoridades no dan señales de acercamiento con los inconformes de Altamirano que, piden la salida del Concejo Municipal.

“Mi sobrino me pregunta en dónde está mi papá Carlitos, por qué no viene, ya pasaron muchos días, pasan las noches y mi papá Carlitos no llega”, explicó conmovida la señora Hernández Sánchez, quien añadió a su denuncia “no tienen por qué agarrar a gente inocente, que lucha día a día para el pan de cada día”.

El fin de semana circuló un video de los 19 retenidos en la región tojolabal, como prueba de vida, estos retenidos, son padres de familia, hermanos, hijos, que en un mensaje enviado a través de redes sociales, piden su libertad, no obstante a un costado de ellos se encontraban garrafas con gasolina, lo que fue tomado como una amenaza por parte de los habitantes de Altamirano.

“Le pedimos al gobierno agilice mesas de negociación con estas personas de las peticiones que tienen para que nosotros podamos regresar con nuestras familias», se escuchó en el video difundido por parte de uno de los retenidos de nombre Leny Martínez Glayola.