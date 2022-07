María Elena Ríos protesta en Guelaguetza 2022, policías estatales la reprimen

El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

“Oaxaca feminicida”, escribió María Elena Ríos –víctima de intento de feminicidio con ácido en 2019– en una manta que exhibió durante la primera jornada de la Guelaguetza 2022. La saxofonista denunció que luego de su manifestación pacífica, fue reprimida violentamente por parte de la policía estatal y también elementos de seguridad privada del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

A través de sus redes sociales, María Elena acusó a la policía local por arrebatarle la manta de forma agresiva mientras ella se manifestaba en el Auditorio Guelaguetza.

“Hoy en la Guelaguetza 2002 nombro a todas mis hermanas víctimas de feminicidio y sobrevivientes, que día a día luchan por encontrar justicia en Oaxaca feminicida. Me reprimieron a golpes la policía Estatal y seguridad privada de Alejandro Murat, cómplice de mis agresores”, expresó la también activista.

La sobreviviente de violencia ácida aseguró que en total más de 100 policías la sacaron del evento: “Ojalá así hicieran con mi agresor, Juan Antonio Vera Hernández (quien continúa prófugo)”, señaló María Elena Ríos. Cabe recordar que han pasado casi tres años sin que la saxofonista pueda acceder a la justicia.

El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente –con el temor de no despertar– y también a ser víctima de difamaciones y amenazas por parte de personas cercanas a su ex pareja, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, quien actualmente está preso por ser el presunto autor intelectual del atentado contra la joven de entonces 26 años.