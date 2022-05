Martha Figueroa Mier: transitar de “licenciado en derecho” para convertirse en abogada feminista

A Guadalupe por su edad (tiene más de 70 años) le otorgan prisión domiciliaria, pidió regresar a su casa –el lugar que habitan Celia y sus hijas-. “Que ellas se vayan a un albergue y que me cuidan mis otras hijas”, dijo junto con su defensor. Sus hijos hombres lo apoyaban, las mujeres sabían de lo que era capaz.

Sus hijos más grandes se pusieron muy agresivos contra Celia; en una de las audiencias, frente a todos, le dijeron: “esas dos niñas son unas inútiles, no sirven para nada, si mi papá quiere darse un gusto con ellas, cuál es el problema, él mantiene a mi mamá, él mantiene a mis hermanas, no sirven para nada, cualquier día las atropella un carro”, recuerda Martha que dijo uno de ellos, quien era transportista.

Después de interponer otros recursos legales, lograron que Guadalupe no regresara a su casa; sus hijos le rentaron un cuarto en San Cristóbal, donde hasta ahora sigue en prisión domiciliaria. Pero, para pagar ese espacio vendieron parte de las tierras en las que vivía Celia y sus hijas, y donde hacían la milpa. También el pedazo de terreno que estaba destinado como cementerio de la familia porque en las comunidades de Huixtán se sigue enterrando en los patios de las casas.

Martha interpuso un amparo para impedir que los hombres de esa familia terminaran dejando en la calle a Celia y sus hijas. El juez argumentó que ese asunto era otro proceso y que no tenía por qué juntarse cuando, claramente, era parte de lo mismo. Después de varias vueltas legales, se impidió que siguiera vendiendo, pero ya se había deshecho de buena parte de las tierras.

Apenas en diciembre del año pasado se dictó la sentencia de 17 años de prisión domiciliaria para Guadalupe, pero su defensor la apeló así que el asunto sigue en los juzgados. Martha confía que no haya revés en la sentencia, que por fin salió lo más cercana a lo deseable.

Celia interrumpe, y dice que no quiere tener cerca a Guadalupe: “si solo fuera yo todavía, pero ahí están las niñas. No hay confianza, no las puedo dejar un ratito, con todo esto ya no se puede que venga aquí a mí casa”.

El proceso se ha llevado casi cinco años, entre que cerraron los juzgados por la pandemia y los procesos dilatorios que se fueron interponiendo. Jamás se logró un estudio antropológico del caso.

Contrario a lo que se podría pensar, la abogada está consciente que la prisión domiciliaria es un derecho que le asiste a Guadalupe. Cuestiona por qué el Estado no lo soluciona, por qué las resoluciones de los jueces no tienen perspectiva de género. “Por qué otra vez la carga regresa a las mujeres. Celia sabe que el marido no puede estar aquí, ¿Por qué el Estado no lo entiende, por qué no lo soluciona, por qué no asume su responsabilidad?, Se la sigue pasando a Celia, y me la sigue pasando a mí como defensora”.

Martha y Celia se meten a la cocina, se ponen a platicar cerca del fogón y ahí también se juntan Hilda y Leti. La nuera de Celia se queda afuera con sus hijos; empiezo a conversar con ella y me cuenta que es de una comunidad cercana, que también es tsotsil, que su madre falleció sin atención médica y que su papá tuvo que migrar, pero que murió en el desierto de Sonora mientras intentaba llegar a los Estados Unidos. Quedo enmudecida.

Todo lo que nos dijo Martha un día antes sobre la violencia estructural en Chiapas tiene sentido al escuchar a estas mujeres: rezago histórico en las comunidades indígenas, mortalidad materna, migración por la necesidad económica, falta de acceso a la justicia. Las mujeres indígenas no logran aprender el español y su lengua materna se les va a olvidando porque ya nadie quiere hablarla por la discriminación que significa. Eso las va aislando más.