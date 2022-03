Más allá del COVID-19: enfermedades más caras del 2021

Si te salvaste de enfermarte durante la pandemia no significa que debas bajar la guardia, hay muchos padecimientos latentes que pueden afectar fuertemente tu economía, te los presentamos

Lucero Natarén / Aquínoticias

Miles de personas se vieron afectadas por la primera causa de muerte en México durante 2021, el COVID-19, otras muchas más no tuvieron contagios o presentaron un cuadro no grave. En el caso de quienes la padecieron de forma grave también afrontaron un gasto tan fuerte que debilitó la economía de sus familias, más aún quienes no cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, no es la única enfermedad “cara”.

De acuerdo con la compañía aseguradora AXA México, los padecimientos más caros, más frecuentes, los de mayor incremento de costo promedio durante 2021 fueron los siguientes:

Padecimientos más frecuentes:

Entre los problemas digestivos más comunes se encontraron la apendicitis aguda y la gastritis, ocupando el COVID-19 la enfermedad más frecuente durante 2021, representando casi la mitad del total (49 por ciento). En lo que respecta a cáncer, el de mama, fue el más recurrente con más de 850 casos.

Padecimientos más costosos:



El caso más costoso de COVID-19 durante 2021 superó los 45 millones de pesos; el tumor maligno de mama es el tipo de cáncer más caro, con un costo promedio de casi 312 mil pesos.

Los padecimientos cuyo costo se incrementó de 2020 a 2021 fueron: