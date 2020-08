Más de 20 mil trabajadores de salud en Chiapas se van a paro el 2 de septiembre

862 trabajadores de salud se han contagiado de COVID-19, y 47 han perdido la vida

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Más de 20 mil trabajadores de salud en Chiapas, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) sección 50, se van a paro el próximo 2 de septiembre, esto como parte de las acciones a nivel nacional “Un día sin personal médico”, afirmó María de Jesús Espinosa de los Santos, líder de la sección 50 del SNTSA.

Aseguró que este paro nacional, tiene como objetivo denunciar la falta de atención que se ha dejado de brindar a quienes se encuentran en la primera línea de la pandemia, por la falta de insumos, medicamento, infraestructura y por la detención arbitraria del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien continúa su proceso.

Una vez más, la líder del SNTSA sección 50, exigió la renuncia del secretario de salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos y del director general del ISSTECH, Alberto Cundapí Núñez.

“Exigimos la renuncia de Cruz Castellanos, así como del doctor Cundapí que también es el director general del ISSTECH”.

“Hoy el responsable inmediato de lo cual acusan al doctor Grajales Yuca. El responsable es el secretario de salud, José Cruz Castellanos, porque es él que decidió que se abrierán las clínicas COVID, es responsable tanto de la administración como vigilancia y operatividad de esas clínicas”, enfatizó.

47 trabajadores han fallecido

La líder de la sección 50 afirmó que 862 trabajadores de salud se han contagiado de COVID-19, mientras que 47 trabajadores han perdido la vida.

Del total de contagiados, el 80 por ciento ya se han reintegrado a su trabajo, mientras que el resto continúa en recuperación, sin embargo, afirmó que únicamente al 5 por ciento de esos contagiados se le aplicó una prueba para confirmar que eran portadores del virus, el resto al presentar síntomas o ser contactos directos de los contagiados, quedaron como probables casos.

“La contratación fue nula, lo que hicieron en las clínicas COVID es traer a trabajadores de los hospitales que no fueron sustituidos, el lamentable lo que hay en el búnker VIP, mucho personal se acercó con nosotros que no firmaron contrato y algunos no les han pagado”, denunció.