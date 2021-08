Más del 42% de chiapanecos han sido vacunados

El mayor avance se ha tenido con la población mayor a los 60 años, con un 60.97 por ciento de vacunados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Chiapas se ha vacunado al 42.41 por ciento de la población, es decir un millón 517 mil 347 personas mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna anti COVID-19.

El mayor avance se ha tenido con la población mayor a los 60 años, con un 60.97 por ciento, mientras que el 49.38 por ciento de las personas entre 50 a 59 años han sido inmunizados y el 44.60 por ciento de los adultos entre 40 a 49 años han sido inmunizados.

El avance para las personas entre 30 a 39 años ha sido del 40.35 por ciento y de 18 a 29 -que es el proceso que actualmente se lleva a cabo- ha sido de 31.27 por ciento.

En Tuxtla Gutiérrez se amplió el periodo de vacunación a mayores de 18 años hasta el miércoles 18 de agosto, en los cuatro centros de vacunación; Caña Hueca, Panchón Contreras, Unicach y Unach.

Quienes han acudido a vacunarse, asegura que el proceso ha sido rápido e invitan a la población que aún no se ha aplicado la vacuna, hacerlo.

“Yo no había venido porque tenía un poquito de duda, pero ya mejor hay que vacunarse… falleció un primo, tendrá dos días apenas y ahora sí preferible vacunarse, porque sí está fea la situación”, dijo el señor Alfonso Espinoza, quien pertenece al rango de edad superior a los de 18 años, pero que finalmente acudió a inmunizarse.

“Me da felicidad porque así nos protegemos más, aunque me da miedo porque no me gustan las vacunas, pero ya lo estaba esperando”, detalló María Belén Díaz, joven de 18 años.

De acuerdo a la campaña “Checa tu fecha”, será en próximos días cuando las personas entre el rango de edad de 40 a 49, podrán acudir a recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, que tiene un lapso entre 56 a 84 días, sin embargo, serán las autoridades de salud, quienes darán a conocer la fecha de su aplicación.

En los altavoces se escuchan las recomendaciones a la población sobre las recomendaciones que tienen que seguir o bien, a personas con enfermedades que toman algún medicamento.

“Las personas diabéticas e hipertensas y personas que estén bajo tratamiento médico no debe suspenderse, únicamente suspenderán el consumo las personas que ingieran Aspirina Protect o Ácido acetilsalicílico por el día de hoy”, se escucha en los centros de vacunación.