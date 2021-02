Más que un amante de la naturaleza, sé un activista ambiental

Presentamos algunas recomendaciones que te harán parte de la lucha mundial para detener el calentamiento global, el cual, de no atenderse, traerá más escenarios catastróficos cada año

Lucero Natarén / Aquínoticias

Para 2030 se prevé un aumento de temperatura que generará un cambio climático con manifestaciones más severas e irreversibles, alerta la Organización de las Naciones Unidas.

Para lograr aplacar el calentamiento mundial, las emisiones globales de gases de efecto invernadero como lo es el CO2, deben reducirse 7.6 por ciento cada año (entre 2020 y 2030), así lo indica el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Ante tal escenario y para lograr el cambio requerido en el estilo de vida de cada habitante de la Tierra, se comparten a continuación algunas recomendaciones basadas en lo dicho por expertos de la empresa internacional Veolia.

Más bicicleta, menos carro. Conducir 50 km menos cada semana representa una reducción en 450 kg la emisión de CO2. Aunque no parezca, usar el transporte público en lugar de su propio automóvil, contribuye a contaminar menos, sin olvidar que también se pueden utilizar bicicletas, patines u otros medios no motorizados.

Consuma menos energía eléctrica. Además de apagar las luces que no se usan, se recomienda desconectar aparatos que no están en funcionamiento, lavar con carga llena y cocinar con un recipiente utilizando su tapa, también es importante no excederse ni con la calefacción ni con el aire acondicionado.

Sea un consumidor sostenible. Use la menor cantidad posible de productos y los que se adquieren, aprovéchelos más de una vez. Al desechar la basura, procure la separación adecuada a fin de reciclar. Así mismo, consuma productos “kilómetros cero” o de cadena corta, es decir, aquellos que no necesiten transportación, además de evitar más emisiones de gases, son frescos y ayudan a la economía local.

Cuida los árboles. Si no tiene jardín, sea parte de movimientos que eviten la deforestación de los bosques y que impulsen la plantación de nuevos árboles. -es importante en la reforestación utilizar especies nativas de la región-.

Pinte el techo de blanco. Quizá parezca una idea “rara”, sin embargo, con base en la iniciativa White Roof Project y funcionarios de la ONU, solo con pintar el techo de blanco se consigue reflejar más luz solar, requiriendo menos electricidad en días calurosos, además de que disminuyen las emisiones de CO2.

Por último, si es posible, opte por la energía renovable como la solar para calentar agua, iluminar y generar energía para la vida diaria.

Como se puede constatar, ser un activista ambiental y cuidar del medio ambiente no está fuera de su alcance.