Médicos residentes del IMSS son reconocidos por su labor durante la pandemia por COVID-19

El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que uno de cada dos residentes participó en la atención de la pandemia; reconoció a los 4 mil 893 médicos residentes que forman parte de la generación de la esperanza

Aquínoticias Staff

Durante el reto de salud pública más grande que ha enfrentado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de cada dos médicas y médicos residentes participaron en la atención de la pandemia por COVID-19, y lo hicieron como auténticos profesionales de la salud que ponen su vida al servicio de sus pacientes, señaló el director general, Maestro Zoé Robledo.

Al encabezar la “Ceremonia de Clausura del Ciclo Académico 2021-2022 e Inauguración 2022-2023 de los Cursos de Especialización Médica”, celebrada en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el director general del Instituto agradeció a los 7 mil 716 residentes médicos, de 53 diferentes cursos de especialidad, quienes se integraron a los Equipos de Respuesta COVID, de ellos, 399 fueron líderes de equipo.

Zoé Robledo señaló que los 4 mil 893 médicas y médicos que hoy concluyen su residencia, los últimos dos años combatieron la pandemia por COVID-19, “podemos decir que la generación que hoy egresa se formó en el campo de batalla, en la guerra, en el frente, en la primer línea de combate. Salvando vidas”, y reconoció su talento y disciplina para la recuperación de los servicios de atención regular.

“Si ustedes son esa primer generación que surge con una formación diferente a la del resto de sus compañeras y compañeros, también estoy seguro que van a ser la generación de la esperanza”, dijo.

Zoé Robledo añadió que en 2022 habrá 24 mil 830 personas formadas en los hospitales y escuelas del Instituto, para ello el IMSS cuenta con mil 216 cursos de especialidad y 377 sedes.

El director general del Seguro Social dio la bienvenida a 9 mil 40 médicas y médicos residentes a los Cursos de Especialización Médica y dijo que llegan a un IMSS totalmente diferente, más grande y fuerte, más seguro y más social.

Por su parte, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina, señaló que este año el número de especialistas que egresan fue de 4 mil 893, de los cuales 2 mil 505 son mujeres, 51 por ciento, y 2 mil 388 son hombres, 49 por ciento.

Agregó que se diseñaron procesos de ingreso para que los médicos generales puedan cursar una especialidad, y cubrir plazas de vacantes sin cobertura en las comunidades que más lo necesitan.

La doctora Célida Duque añadió que actualmente 21 mil 97 médicos especialistas se forman a través de 377 sedes académicas en 73 especialidades, 25 de ellas de entrada directa y 45 de rama, así como tres para los servicios rurales de salud.

En su intervención, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Arturo Olivares Cerda, reconoció a los egresados por su aporte en los servicios de salud, al fortalecimiento y reestructuración que vive el Instituto en el cumplimiento de llevar salud a la población.

Destacó que a esta generación de especialistas de residencias médicas les tocó vivir jornadas intensas en medio de una pandemia inesperada, en donde han puesto a prueba sus conocimientos, temple, madurez emocional y liderazgo con el objetivo de defender la vida de los pacientes.

Olivares Cerda subrayó que frente a las necesidades del país en materia de salud, los egresados desempeñarán “un papel protagónico en esta cruzada de gran calado social”.

En su intervención, la doctora Teresita Corona Vázquez, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en representación del rector Enrique Graue, dio la bienvenida a más de 10 mil médicos que ingresan a las unidades médicas del IMSS y que comparten las sedes universitarias.

Felicitó a los egresados, a quienes deseó que encuentren en su profesión la satisfacción y superación que les lleve a lograr sus sueños, también los invitó a regirse bajo los valores universitarios de legalidad, creatividad, cuidado del ambiente, lealtad, innovación, pasión por el saber, perseverancia, solidaridad, integridad académica, compromiso con la patria, con el IMSS y la institución donde vayan a trabajar.

A nombre del doctor Arturo Reyes Sandoval, director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director de Educación Superior de esta institución, Maestro Mauricio Igor Jasso Zaranda, señaló que a partir de hoy el Seguro Social contribuye a la salud de los mexicanos con la formación de los médicos especialistas que egresan de sus cursos.

Afirmó que más de 9 mil residentes médicos de nuevo ingreso se integran a alguna de las 70 especialidades con las que cuenta el Instituto.

Reyes Sandoval expresó que los últimos años han sido complicados para todos los mexicanos, pero sin instituciones como el Seguro Social difícilmente hubiéramos librado esta pandemia. Sin el apoyo de los médicos residentes y de todos quienes tienen que ver con la salud no hubiéramos salido adelante.

En representación de las médicas y médicos residentes egresados, el doctor Rodrigo Núñez Méndez, del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, aseguró que el Instituto pone a disposición de los residentes médicos las herramientas necesarias para su crecimiento profesional y personal, al combinar la investigación y la práctica médica.

Agradeció la oportunidad que se les ofreció para formarse como profesionales en el Seguro Social, lo cual es “motivo de satisfacción enaltecer a esta gran institución que nos brindó la oportunidad de obtener los conocimientos” con los que atenderemos con calidad y calidez a los pacientes.

Durante la ceremonia el director general del IMSS entregó dos reconocimientos a los médicos residentes egresados y profesores autores de las mejores tesis en el área quirúrgica y médica, la doctora Andrea Velasco Vázquez y a su tutor, el doctor Víctor Manuel Camarillo Nava; y al doctor Alejandro Ortega García y a su tutor, el doctor Franklin Ríos Jaimes.

También se hizo entrega de 12 diplomas a los médicos residentes graduados, de manera simbólica por todos los egresados de la especialidad. Recibieron el doctor Gustavo Zavala Tristán, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 220, Estado de México Poniente; doctor Jorge Alejandro Flores Montoya, de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del CMN La Raza “Dr. Gaudencio González Garza”; doctor Jesús Antonio de la Cruz Olalde, de la UMF No. 64 Estado de México Oriente; doctora María Guadalupe Velázquez Vázquez, de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI; doctora Karen Josefina Pérez Valdez, de la UMAE del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”; doctora Andrea Carolina Velasco Vázquez, de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La Raza.

Además, la doctora Ana Karen Garrido Ibarra, de la UMF No. 31, Ciudad de México Sur; doctora Andrea Hernández Ramírez, de la UMF No. 33, Ciudad de México Norte; doctor Rodrigo Núñez Méndez, de la UMAE Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI; doctor Manuel Antonio Cavazos Montemayor, de la UMAE del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”; doctora Laura Lorena Farfán Muñiz, de la UMAE del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez”; y doctor Rodrigo Sánchez Hernández, de la UMAE Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del CMN Siglo XXI.

El director general del Seguro Social, miembros del presídium y los egresados, se pusieron la camiseta #SoyResidenteIMSS en conmemoración de los médicos que hoy se gradúan e ingresan a las sedes hospitalarias del Seguro Social.

En el evento también estuvieron presentes el doctor Víctor Hugo Borja, titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud; doctora Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR; doctora Carolina Ortega Franco, coordinadora de Educación en Salud; y la doctora Yanetzy Elizabet Corona Flores, residente de Cirugía, en representación de las y los residentes que ingresan.