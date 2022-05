Mexicanas crean redes de acompañamiento para mujeres de Estados Unidos ante el riesgo de prohibición del aborto

En 44 ciudades se han realizado movilizaciones para exigir al Tribunal Supremo que no retire la protección constitucional de este derecho

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Las mujeres en Estados Unidos podrían ver un retroceso en sus garantías si la interrupción legal del embarazo se prohíbe en el país. Ante el temor que esto representa, en 44 ciudades se han realizado movilizaciones para exigir al Tribunal Supremo que no retire la protección constitucional de este derecho.

“Bans Off Our Bodies” o “Prohibiciones de nuestros cuerpos”, es el lema que ha movilizado a miles de mujeres en todo el país quienes exigen no dar marcha atrás a sus derechos. Esto luego de que se filtrara un borrador del Tribunal Supremo en el que la mayoría conservadora busca derogar el fallo ‘Roe versus Wade‘.

Hay que recordar que ‘Roe versus Wade’ fue un parteaguas para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Este caso se dio en 1973, cuando Jane Roe, una mujer de Texas, quiso detener su embarazo de manera segura y legal. Tras diversos alegatos, la corte decidió reconocer por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”. Fue así como Roe pasó a ser conocida por impulsar el caso que permitió legalizar el aborto en el país norteamericano.

A 49 años de este momento histórico, el Tribunal Supremo -que cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales- preparó un dictamen firmado por el magistrado Samuel Alito a través del cual busca revocar el derecho a la interrupción del embarazo. En el documento filtrado se puede leer: “Es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.

Este borrador se encontraría en análisis, por lo que mujeres de Estados Unidos esperan que la decisión cambie. Se dará un veredicto final el próximo mes de junio.

“La decisión aún no es definitiva y el aborto sigue siendo legal. Sin embargo, si los jueces de la Corte mantienen el curso indicado, Roe será anulada y 26 estados probablemente actuarán rápidamente para prohibir el aborto, dejando a más de 36 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso al aborto. Esta decisión dañará más a mujeres latinas, indígenas y afroamericanas que sienten de manera desproporcionada los efectos de las prohibiciones y restricciones del aborto debido al legado de racismo y discriminación de este país”, expresó la organización Planned Parenthood.

CIMACFoto: César Martínez López

Redes de acompañamiento ante la incertidumbre

El temor que ha provocado este decreto, sumado a la aprobación en Texas de la Ley Heartbeat ‘Latidos del Corazón’ -que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación- ha causado que mujeres se movilicen para crear redes de acompañamiento.

En México, Verónica Cruz Sánchez, fundadora del Centro Las Libres, ha impulsado una iniciativa que permite a mujeres de Estados Unidos, que viven en la frontera con nuestro país, acceder a medicamentos para abortar de forma segura en sus hogares.

En entrevista con Cimacnoticias, Verónica Cruz detalló que, desde enero de 2022 hasta la fecha, a través de la Red Transfronteriza Las Libres han acompañado de forma directa a 200 mujeres y han brindado mil combos de medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo.

“Mujeres de Texas han llamado llorando a nuestra oficina buscando una solución. Al concluir el proceso muchas dicen: ‘Gracias, me salvaron la vida’”.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Ante el panorama que enfrentan las mujeres en Estados Unidos, Verónica Cruz expresó que derogar el fallo ‘Roe versus Wade‘ sería una medida restrictiva que pondría en riesgo la salud de las mujeres, pues el aborto no se detendría. Y es que de acuerdo con cifras de la OMS, se calcula que anualmente en el mundo se realizan 25 millones de interrupciones de embarazos inseguros; provocando que el aborto sea una de las causas principales de muerte materna, lo que podría ser prevenible evitando complicaciones físicas, psicológicas y sociales en las mujeres.

En caso de que el Tribunal Supremo emitiera un fallo contra los Derechos Humanos, Verónica Cruz sentenció que Las Libres están listas para ampliar su red y que las mujeres sepan que tienen opciones para elegir libremente sobre su cuerpo.