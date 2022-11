México iniciará campaña de vacunación exprés contra el VPH al tener el mayor rezago en la región

Una sola dosis será aplicada a niñas de primer y segundo grado de secundaria o a adolescentes de 13 y 14 años no escolarizadas

Luz Rangel / La Lista

México busca mitigar un rezago de 2.5 millones de niñas y adolescentes sin vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en una campaña de vacunación que durará tan sólo tres semanas.

El país tiene el mayor rezago en vacunación de niñas y adolescentes en contra de la infección de transmisión sexual más frecuente entre la población sexualmente activa, pues registró 0.5% de cobertura en la vacunación contra el VPH durante 2021, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia publicó los Lineamientos Generales de la Campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra VPH el 10 de agosto de 2022, los cuales indican que se deberán aplicar el 100% de las dosis disponibles del 21 de noviembre al 9 de diciembre de 2022.

“Lo que es desastroso es esta campaña exprés. Si arranca el día 21 de noviembre y termina el 9 de diciembre, son 18 días, es decir, quieren haber vacunado a más de dos millones de personas en ese lapso, ¿cómo?”, cuestiona Xavier Tello, analista en políticas públicas de salud.

En la conferencia matutina del 30 de agosto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció la recuperación de cobertura de la vacuna contra el VPH para 2.5 millones de niñas, la cual dijo que iniciaría en noviembre y cerraría el 31 de diciembre. Los lineamientos de la campaña de mitigación no precisan el número de dosis disponibles e indican que terminará en tres semanas, antes de lo anunciado por el funcionario.

Además, esta campaña no está dirigida a las niñas de quinto grado de primaria o de 11 años de edad, la población objetivo de la vacuna contra el VPH debido a que busca proteger a las personas antes de que inicien su vida sexual activa.

“El nombre de mitigación del rezago significa vacunar a las niñas que ya debieron ser vacunadas. Sin embargo no es una campaña continua, no es que vayan a tener un flujo de reinicio de la vacunación o inicio de la vacunación permanente, lo que no van a hacer es vacunar a las niñas actuales de quinto”, advierte a La-Lista el autor del libro La tragedia del desabasto.

En julio de 2022, la OPS reveló la Cobertura de la vacuna contra el VPH en la Región de las Américas en 27 países durante 2021; al no registrar avances, México ocupó el último lugar. Los Lineamientos Generales justifican que esto se debió a la “limitada disponibilidad de vacuna contra el VPH a nivel mundial”, pero expertos en salud, como Tello, consideran que en realidad se trató de falta de voluntad para vacunar.

“Es un argumento retórico de justificación. Puede haber una falta de dosis a nivel internacional pero eso no fue un problema para que Canadá tuviera arriba de 75% de cobertura e incluyera a hombres. La realidad de las cosas es que no hubo voluntad para vacunar a las mujeres”, dice el especialista sobre Canadá, país lidera en la publicación de la OPS con porcentajes de 73% en cobertura para niños y 87% en el caso de las niñas.

¿Quiénes serán vacunadas contra el VPH y quiénes quedan fuera?

La Campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra VPH se enfoca en niñas que cursan el primer y segundo grado de secundaria o en aquellas que tienen 13 y 14 años y no van a la escuela.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se deben aplicar dos dosis, la segunda seis meses después de la primera. Sin embargo, los Lineamientos Generales establecen una dosis única que les será aplicada en escuelas, puestos de salud fijos o semifijos, unidades de salud o visitas domiciliarias.

El documento también considera tres dosis con intervalo de dos y seis meses para mujeres cis y trans de 11 a 49 años que viven con VIH. La vacuna les será suministrada en unidades médicas para personas que viven con VIH.

Esquema de vacunación. Fuente: Lineamientos Generales de la Campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra VPH.

Para las estudiantes de secundaria, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia publicó un formato de consentimiento descargable para que madres y padres de familia den su autorización. Además, los Lineamientos Generales indican que debieron hacerse estrategias de comunicación social para promover este servicio con horarios y fechas.

“Lo más preocupante para mí es la falta de comunicación, estamos a seis días de este supuesto evento y nadie sabe nada. Las mujeres cis y trans que tienen que ser vacunadas en los centros de atención de VIH no lo saben”, menciona Xavier Tello.

Sólo algunas entidades como Morelos, Puebla o Ciudad de México han difundido en redes el comienzo de la vacunación contra el VPH el 21 de noviembre.

“Me da la impresión de que de manera intencional se está poniendo un plazo corto de vacunación y se está evitando notificar que esto va a suceder para evitar que haya una demanda alta. Lo que están buscando es que haya la menor demanda posible porque así, si faltan vacunas, no se va a notar. Prefieren hacerlo con el menor ruido posible, esa es la lectura que yo tengo”, comenta Tello.

La vacunación de las niñas de 11 años dará inicio hasta 2023, año en el que será entregado el informe final de la cobertura de vacunación contra el VPH.

“Debido a que en 2022 la vacuna disponible no permitirá cubrir el rezago total en vacunación, será en 2023 que se vacunarán las niñas de 5to grado de primaria u 11 años no escolarizadas y niñas de 6to grado de primaria o 12 años no escolarizadas”, reconoce el documento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

Este artículo fue publicado originalmente en La Lista