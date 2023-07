México recuperó su lugar ante el mundo y no se debe revertir: Sheinbaum defiende la 4T en San Luis Potosí

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México recordó los años de esfuerzo del pueblo de San Luis Potosí y la lucha histórica para alcanzar la Cuarta Transformación

Aquínoticias Staff

“Hoy nuestro país se ve distinto en todos los países del mundo, hoy se reconoce a México por su pueblo, por su gente, por su historia. Por primera vez se reconoce a nuestros hermanos que están en Estados Unidos trabajando para poder sobrevivir y darles recursos a sus familias. Hoy por primera vez se mira al pueblo de México y no lo vamos a perder”.

“Que no se olvide que quisieron desaforar al Presidente de la República a la mala, que no se olviden las luchas estudiantiles, que no se olvide la masacre de 1968, a los estudiantes, que no se olvide el fraude electoral de San Luis Potosí, que no se olvide la lucha de los maestros, que no se olvide la lucha de los campesinos, que no se olvide que el pueblo de México dijo: ¡Basta! Queremos a un presidente que mire a su pueblo y eso no se nos puede olvidar”.

Estas fueron las palabras de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó ante simpatizantes y militantes en San Luis Potosí, donde recordó que, gracias a esos años de esfuerzo, hoy se tiene un gobierno donde la prioridad son los que menos tienen y se acabó con la corrupción de los grupos privilegiados.

Al respecto, realizó un recuento de todos los sectores que padecieron gobiernos neoliberales en distintos momentos de la historia del país, por lo que resaltó que es necesario un líder que mire al pueblo como lo hace ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido clave para que hoy en día, ‘’en todos los estados hay una enorme alegría para que continúe la Cuarta Transformación’’, refirió.