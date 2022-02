Mientras «masacre de Acteal» va quedando en el olvido, se suma otro caso de impunidad: Abejas

Exigen a CIDH emitir informe de fondo y se pronuncie responsabilizando al Estado mexicano de la Masacre de Acteal, además, recordaron que han pasado siete meses del asesinato de uno de sus integrantes y aún no hay culpables

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal realizó un pronunciamiento y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita un informe de fondo y se pronuncie responsabilizando al Estado mexicano de la Masacre de Acteal.

Recordaron, además, que, a siete meses del asesinato del integrante de dicha Organización, Simón Pedro Pérez López, el crimen sigue impune.

Denunciaron que mientras se va profundizando la impunidad en la masacre de Acteal, “las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación, no muestra voluntad de detener la violencia generaliza en todo el país, no respeta los derechos humanos, no respeta la vida, lo que los hace alzar la voz respecto a lo que están viviendo los pueblos organizados y en todo el país”, expresaron mediante un comunicado.

Cabe recordar que, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en el municipio de Simojovel, Chiapas. La organización Las Abejas señaló que al defensor le dispararon en la cabeza cuando se dirigía al mercado con su hijo.

Pérez López era defensor de derechos humanos, catequista y parte del Congreso Nacional Indígena. Trabajó en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y acompañó a comunidades que denunciaron violencia.

“De nuevo le recordamos a la CIDH que seguimos esperando el informe de fondo y que se pronuncie responsabilizando al estado mexicano de la Masacre de Acteal, mientras se va profundizando la impunidad de dicha masacre la 4T no muestra voluntad por detener la violencia”.