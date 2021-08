Migrantes llegan a Tuxtla porque en Tapachula no son atendidos

En la ciudad fronteriza, personas de Haití llevan más de cuatro días protestando

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Tapachula migrantes haitianos llevan más de cuatro días protestando afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Han denunciado que han sido víctimas de presuntas extorsiones por parte de elementos de la policía estatal, al encontrarlos en las calles de esta ciudad fronteriza, pero, además, de las demoras para obtener la documentación que les permita transitar por el territorio mexicano o trabajar en la entidad.

A Tuxtla Gutiérrez, han comenzado a arribar quienes han presentado dificultades en Tapachula.

“Ya estoy esperando respuesta de migración si me aprueban asilo político por segunda vez, porque estoy aquí desde el 2019, y ya estoy esperando a ver si me aprueban el asilo político ahora, pero ya sabes todo es una demora, todo es un problema, todo es espera, venga mañana y ahorita no ha llegado nadie”, señaló Gregorio Rodríguez de origen hondureño.

“Estoy sacando la Comar, que ya la saque, ahora quiero sacar la visa permanente o la comunitaria para quedarme a trabajando aquí en México”, explicó Juan Carlos Pérez.

Cabe hacer mención que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sólo otorga el estatus de refugiado, pero no un documento que les permita caminar sin problemas al interior de la República, eso lo hace el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo a las autoridades de la COMAR han atendido alrededor 45 mil 72 personas durante este 2021, entre ellos haitianos, cubanos, africanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, entre otros.