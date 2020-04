Mil 843 elementos de la Guardia Nacional cuidan de personal de Salud

Este martes el coronel Flavio Alejandro Perea Alcaraz, Coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó las tareas asignadas a las fuerzas armadas durante la contingencia sanitaria actual

Lucero Natarén / Aquínoticias

El coronel Flavio Alejandro Perea Alcaraz, Coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó durante la conferencia vespertina de este martes la estrategia para resguardar instalaciones del Seguro Social.

Dijo que cuentan con mil 843 elementos desplegados de la Guardia Nacional (GN) para garantizar la seguridad en los hospitales del IMSS. Agregó que la fuerza de seguridad resguarda a 184 hospitales de reconversión COVID, con el objetivo principal de evitar que el personal de salud sea agredido.

Además, los elementos vigilan y custodian las entradas y salidas de los hospitales, “esto para tener un mayor orden y control sobre lo que ingresa o egresa de las instalaciones hospitalarias”, y se impida el acceso de personas no autorizadas, es decir, alguien que no sea personal del IMSS, que no sea un paciente o no sea un familiar autorizado.

Incluso, los de la GN son los encargados de escoltar y trasladar los equipos de protección que llegan del extranjero, al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y de ahí a los almacenes centrales, y posteriormente siguen escoltando los equipos de protección a las respectivas bodegas de las 35 representaciones estatales que se tienen en toda la República.

Subrayó que también el ejército mexicano está apoyando en el resguardo. Son 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que proporcionan seguridad en 38 almacenes y ocho hospitales de reconversión COVID.