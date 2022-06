Muchos adultos mayores en Chiapas reciben apoyo y otros más, violencia

3 millones de las 12 millones de personas adultas mayores, enfrentan alguna dependencia para realizar actividades básicas: Inegi

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La señora Elvia, es una adulta mayor que desde años atrás se ha dedicado a la elaboración de tamales, sin embargo, debido a un incendio en su hogar y a la pérdida de sus utensilios, decidió comenzar a vender pan en la vía pública.

Pese a que su familia la apoya económicamente, ella lo hace por gusto y para sentirse productiva.

“Tengo voluntad, me sobran deseos de hacerlo, no hay vergüenza que yo venda pan”.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Inegi, casi 3 millones de las 12 millones de personas adultas mayores, enfrentan alguna dependencia para realizar actividades básicas, como vestirse, bañarse o comer, de éstos un 70 por ciento tienen cuidadores que no reciben remuneración.

Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, designado en 2011 con el objetivo de combatir las violencias que padecen las y los mayores.

Y es que, contrario con lo que podría pensarse, la vulnerabilidad de las personas adultas mayores habita en el hogar, en donde se originan agresiones físicas, emocionales, patrimoniales o la misma falta de cuidados.

Y aunque para la señora Elvia este no es el caso, ha tenido que afrontar situaciones adversas, como la pérdida de una de sus hijas, sin embargo, el deseo de continuar trabajando lo mantiene, pues de esta manera se siente feliz.

“Tengo 75 años cumplidos, el 17 de febrero… yo me siento productiva y no estoy atenida a que me den”.