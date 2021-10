Aquínoticias Staff

El Pabellón de México titulado Desplazamientos, el cual participa en la 17 edición de la Muestra Internacional de Arquitectura – La Biennale di Venezia 2021 hasta el 21 de noviembre, ha mostrado, a través del glosario establecido por el comité curatorial, la diversidad de temas en los que la arquitectura tiene impacto y los factores que inciden en esta movilidad: la desigualdad, el deterioro ambiental, el riesgo ante desastres y las violencias económica, social, racial, así como de género vinculados a espacios concretos.

Como parte de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se presentará el tercer conversatorio virtual que contará con la participación de Rozana Montiel; Jorge Arvizu, Ignacio del Río, Emmanuel Ramírez y Diego Ricalde (Estudio MMX), así como Roberto Núñez y Katia Zapata (Estudio Núñez Zapata), quienes mostrarán sus proyectos y harán una reflexión colectiva sobre los Desplazamientos y el tema central de La Biennale: How will we play together?

La plática, que se realizará el 8 de octubre a las 12:00 horas, contará con la participación de Natalia de la Rosa, quien es parte del comité curatorial, y como invitado especial Augusto Quijano; podrá seguirse a través de las páginas de Facebook de la Embajada de México en Italia, del INBAL, del Museo Nacional de Arquitectura y del Pabellón de México: /ambcittadelmessico, /INBAmx, /MUNARQINBA y /bienaldeveneciamx.

La arquitecta Rozana Montiel, fundadora y directora de Rozana Montiel | Estudio de arquitectura, es maestra en Teoría y Crítica de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña (2000), y licenciada con honores en Arquitectura y Planeación Urbana por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (1998). Presentará Común-Unidad, un proyecto de rehabilitación del espacio público en la unidad habitacional de San Pablo Xalpa, en la Ciudad de México, el cual se vincula al concepto “ecotono”: una zona de transición entre dos ecosistemas limítrofes donde conviven especies propias de las dos comunidades y los componentes ecológicos están en tensión.

Estudio MMX es una oficina de arquitectura establecida en 2010 en la Ciudad de México, constituida por Jorge Arvizu, Ignacio del Río, Emmanuel Ramírez y Diego Ricalde. Su trabajo ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales, entre ellos: Highly Commended Emerging Architecture, de The Architectural Review de Londres; People’s Choice Emerging Architect, de la revista Dezeen; Architectural League of New York, Bienal Latinoamericana en Pamplona, Premio Cemex por Mejor Vivienda Nacional e Internacional, y Design Vanguard de Architectural Record, entre otros.

A través del estudio demográfico y de movilidad de una zona rural pudieron establecer la escala y el programa del proyecto Escuela de Artes MTC: un centro de educación artística que incorpora espacios para el aprendizaje (artes gráficas, escultura, música y danza), la difusión de la cultura local y la exposición de la creación artística.

Por su parte, Estudio Núñez Zapata es una firma de arquitectura y diseño urbano con sede en Monterrey, Nuevo León. Han diseñado y gestionado proyectos en diferentes escalas y medios, los cuales incluyen espacios públicos para gobiernos locales y estatales, estudios urbanos, talleres participativos, proyectos de museografía, residencias privadas y áreas de trabajo.

Su proyecto es el pabellón ¿Cómo podremos dormir juntos?, construido en un parque privado situado en el primer cuadro de la ciudad regiomontana, adyacente al espacio público más representativo: la Macroplaza. Este vacío urbano es utilizado casi exclusivamente como área de transición de una esquina a otra y, con el tiempo, ha adquirido los tonos áridos de los pastos y árboles nativos que contrasta con los jardines adornados y monumentos contiguos. Lo ordinario de su paisaje ha sido quizá el arma más poderosa para un árbol mezquite de 200 años, que le permite ser invisible y crecer salvaje en el espacio más político e intervenido de la ciudad.

El pabellón permite plantear soluciones y ver cómo la arquitectura puede ayudarnos a convivir en un entorno de diversidad cultural, lingüística y territorial, abierta a opiniones, críticas, prácticas, historias y perfiles distintos. El conversatorio podrá seguirse a través de las páginas de Facebook de la Embajada de México en Italia, del INBAL, del Museo Nacional de Arquitectura y del Pabellón de México: /ambcittadelmessico, /INBAmx, /@MUNARQINBA y /bienaldeveneciamx.