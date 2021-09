Mujeres del Alma Mía, el último libro de Allende escrito desde el feminismo y el tamiz del tiempo

Isabel Allende escribe este ensayo a los 79 años de edad y eso es tal vez lo más maravilloso porque el repaso que hace de su vida no solo pasa por el filtro de su reconocimiento feminista, sino también por el filtro de los años

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Un día “mi amiguita de tareas”, en ese entonces iba en sexto de primaria y ahora ya está en la preparatoria, me sacó un libro de su mochila y me lo entregó diciéndome que debía de leerlo, que me iba a gustar. El libro era “La ciudad de las bestias” de Isabel Allende, la persona que me lo recomendó no se equivocó. El texto me encantó.

A la autora chilena la había leído antes, pero contrario a muchas amigas que se quedan enganchadas con su trabajo a mí no me había pasado lo mismo. Los libros de Allende no los busco, se me aparecen en la vida, me los ponen en la mano y siempre termino disfrutándolos.

Así me paso con “Mujeres del Alma Mía”, la última obra de la escritora, que es un ensayo personal en donde cuenta su vida, pero desde una mirada muy consciente de su ser mujer y feminista.

El libro es de muy fácil lectura (muy propio de la autora), y para mi gusto es ideal para las personas que ven con ojos de simpatía el feminismo, pero que no terminan de salir del clóset. Aunque, también para algunos grupos el texto les puede parecer demasiado feminismo blanco y privilegiado.

“Mujeres del Alma Mía” es autobiográfico y creo que la autora es consciente de sus privilegios. En el texto habla con otras realidades que se ha encontrado en su vida debido a sus viajes y el trabajo que realiza con su fundación.

Isabel Allende escribe este ensayo a los 79 años de edad y eso es tal vez es lo más maravilloso porque el repaso que hace de su vida no solo pasa por el filtro de su reconocimiento feminista, sino también por el tamiz del tiempo.

En el libro hace referencia a las mujeres de su vida: su abuela, madre, hija y sus amigas. Pero también los hombres que la han acompañado y/o le han significado durante sus años de vida. En sus palabras se percibe mucho cariño a esas personas, pero desde una mirada crítica.

El ensayo, en general, me parece honesto y sin falsas pretensiones. Me encanto la dignificación a las personas de la tercera edad, el cómo grita que hay más vida después de los 70 años, que se puede seguir soñando, enamorándose y escribiendo

El libro es editado por Plaza Janes. Es muy reciente, incluso aborda el tema de la pandemia por el COVID-19, así que su costo aún no es tan accesible para todos los bolsillos (carita triste). En pasta dura está 601 pesos, en pasta blanda 249 pesos, pero en electrónico se puede conseguir en 159 pesos.