Mujeres toman propias medidas para sentirse seguras al salir de casa

Mandar ubicación en tiempo real, tomar fotografías del taxi al que suben, hasta comprar artículos para defensa personal, son las medidas adoptadas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Sólo en el mes de septiembre de 2020, el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCh), señaló que se abrieron dos carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la entidad.

En tanto, el Observatorio Feminista contra la Violencia Hacia las Mujeres, señaló que los primeros seis meses del 2020, se registraron 42 muertes violentas de mujeres en Chiapas.

De estas muertes violentas 10 casos fueron por arma de fuego, 10 por asfixia mecánica, nueve por arma blanca, cinco por accidente vial y dos casos por intoxicación.

En noviembre de 2016, se activó la Alerta de Violencia de Género, sin embargo, la desaparición, los feminicidios y la violencia hacia las mujeres, no cesa.

“No hacen nada cuando nos asesinan, pero no hacen nada antes de que nos asesinen, y ese es el problema, lo hemos dicho, para evitar los feminicidios tenemos que poner atención en qué desventajas estructurales, en condiciones de falta de acceso a oportunidades”, denunció Karen Dianne Padilla, feminista.

Toman propias medidas

Desde mandar ubicación en tiempo real, tomar fotografías del taxi al que suban, evitar utilizar calles solitarias y oscuras, hasta comprar artículos para defensa personal, son las medidas que mujeres toman para sentirse seguras.

“Cuando voy a salir y voy en taxi siempre pido un servicio conocido y mando ubicación a familiares o amigas, si al salir de casa siempre se toman fotos en la unidad en la que me voy”, explicó Tere Ballinas.

“Considero que la ciudad donde vivo no es segura, los delitos de alto impacto han incrementado, debido a ello he implementado medidas de seguridad personales, no transitar por las noches como el centro y tener preparadas las llaves antes de bajar de mi vehículo y no ser víctima de un asalto”, dijo Itzel Grajales.