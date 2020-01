Municipios vulnerables al frío reciben cálido apoyo

El gobernador entregó más de 5 mil cobertores y 20 mil pañales en beneficio de familias de 36 municipios de cinco regiones de la entidad

Aquínoticias Staff

Durante la entrega de apoyos invernales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso de privilegiar la atención a la población en situación de vulnerabilidad, pues conoce sus necesidades y busca mejorar sus condiciones de vida a través del cuidado de la salud y el fomento a la cultura de la prevención.

En este sentido, familias de 36 municipios de las regiones Altos Tsotsil Tseltal, De Los Bosques, Mezcalapa, Meseta Comiteca Tojolabal y Sierra Mariscal fueron beneficiadas por parte del mandatario estatal con 5 mil 688 cobertores y más de 20 mil pañales, con la finalidad de protegerlas del frío de la temporada.

Al recalcar que en el primer año de su administración, bajo una política de hacer más con menos, se atendieron rezagos sociales que había desde el 2016, hizo un llamado a actuar con transparencia, porque este gobierno, dijo, se ha distinguido por ser democrático, honesto y decente, que no permite la corrupción, ya que quien lo haga, advirtió, se atendrá a las consecuencias.

Desde las instalaciones del DIF Chiapas, el gobernador aconsejó a las personas beneficiadas que no se dejen engañar por vivales que quieran provecharse de estos apoyos y hacerlos de interés personal, en cambio exhortó a practicar la fraternidad, buscar el bien común, ayudar al prójimo, “para que a todas y todos nos vaya bien”.

En su intervención, el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, invitó a la población que vive en zonas vulnerables o regiones montañosas a abrigarse bien, para evitar contraer enfermedades respiratorias ante el pronóstico de bajas temperaturas en esta temporada invernal, y destacó que este gobierno no es indiferente ante las necesidades de la población.

Asimismo, la presidenta del DIF de Zinacantán, Antonia Consuelo Vázquez Pérez, garantizó que este apoyo invernal será entregado en los rincones más apartados para llevarles abrigo a las niñas, niños y personas adultas mayores, que son quienes más resienten las ondas frías: “Gracias por ser un gobierno vigilante de los municipios más necesitados”.

Estuvieron presentes: los secretarios para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; la directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del estado, Deliamaría González Flandez, así como las presidentas de los DIF municipales.