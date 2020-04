Netflix gratis y otras falsas promociones, ¡aguas!

Seguro tu tía tiene las mejores intenciones, pero un enlace no verificado puede hacer posible el robo de tu información o ser víctima de una suscripción no consensuada. Te decimos qué puedes hacer para no ser presa de delincuentes

Lucero Natarén / Aquínoticias

Los delincuentes buscan hacerse de tus datos a través de tu celular o suscribirte a servicios que te generarán un costo sin que tú lo sepas. En esta contingencia, han aumentado los reportes de personas a las que se les ha violentado su privacidad por caer en las redes de supuestas promociones o apoyos de gobierno, así como de servicios gratuitos de alguna de las grandes cadenas comerciales.

La policía cibernética de Chiapas, te invita a no caer en esas falsas promesas que te llevan por WhatsApp a través de tu tía, o algún otro familiar y/o amigo. Sin duda hay quienes se aprovechan de la situación para hacerte caer.

Si te llega o llegó un mensaje con falsas promociones de Netflix o saldo gratis, será necesario que no te emociones y comiences a compartir con tus contactos. No seas parte de la estafa. Toma en cuenta que los archivos son de dudosa procedencia, desconfía y reporta al 8002211484. Ni siquiera abras los mensajes sobre las supuestas canastas de alimentos que el Gobierno está ofreciendo, tampoco creas la cadena de las solicitudes para adquirir la Tarjeta Bienestar.

Recuerda que estas falsas promociones no son actuales, se han reportado desde hace más de tres años.

Estafas

Las mentiras que ofrecen regalos o descuentos por registrarse en una determinada web, generalmente difundidos a través de WhatsApp o Facebook, pueden constituir delito si el fin es obtener datos personales de los usuarios y usar esa información con ánimo de lucro. En ese caso, el creador de la mentira podría ser acusado por estafa y condenado hasta tres años de prisión.

Tampoco caigas en “Fake News” sobre coronavirus

Las cadenas de noticias falsas que han circulado vía WhatsApp sobre el Covid-19 podrás verificarlas en la página de Facebook: VerifiCovid https://www.facebook.com/verificovid/, en donde encontrarás si la noticia que te reenviaron es verdadera o falsa.

Siempre procura buscar información de fuentes reconocidas y verificadas. No te tomará más de cinco minutos corroborar si es real o no.