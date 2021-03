Ni docentes ni padres de familia están a favor de retorno a clases

Padres y madres señalaron que las clases continuarán a distancia hasta finalizar el presente ciclo escolar y posteriormente analizarán si es viable o no un retorno escalonado

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El próximo lunes 15 de marzo, se cumple un mes desde que Chiapas regresó al semáforo verde, color en donde el gobierno federal ha insistido, que ya podrían iniciar las clases presenciales de manera gradual.

Pese a esto, padres y madres de familia insisten en que la seguridad de las y los menores no estaría garantizada, pues, aunque se haya vacunado a los docentes, no se asegura que un brote de COVID-19 pueda surgir entre el mismo alumnado.

“La mayoría no está de acuerdo porque no hay garantía para los niños que van a estar cubiertos con las precauciones necesarias, aunque digan que sí, que el lavado de manos, pero es bastante difícil que haya un control”, señaló Mayra Patricia De La Cruz Palomeque, integrante del Comité De Padres De Familia de la secundaria Adolfo López Mateos.

Señalaron que las clases continuarán a distancia hasta finalizar el presente ciclo escolar y posteriormente analizarán si es viable o no un retorno escalonado, pues, aunque las autoridades de salud han informado que los contagios entre menores se dan en menor medida, éstos sí existen y, por lo tanto, no están dispuestos a correr el riesgo.

Por su parte, docentes en Chiapas, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), han denunciado el nulo acercamiento que autoridades del sector educativo tanto a nivel federal como estatal han tenido con ellos.

Y aunque reconocen que el rezago educativo ha incrementado con motivo de la pandemia, el posible retorno a clases presenciales sería un riesgo aun estando vacunado todo el personal docente de la entidad, debido a las condiciones precarias de miles de escuelas, en donde no cuentan con agua potable, pero además los salones son reducidos y la población de estudiantes no permitiría la sana distancia, a pesar de reducir al 50 por ciento su presencia.

“No hay condiciones de infraestructura educativa, sigue habiendo baños en mal estado, escuelas en donde no hay internet, no hay agua potable, no hay luz, ahí están los maestros, aquí le toca al gobierno federal asumir condiciones necesarias para el inicio de clases de manera presencial”, enfatizó José Armando Falconi Borraz, Secretario General del Bloque Democrático de la Sección 40 Del SNTE.