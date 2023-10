Ni se te ocurra mirar al cielo sin seguridad

Se viene un eclipse solar anular visible en Chiapas y los expertos del Club Astronómico Jatamatzá te invita a ser parte en cualquiera de dos sedes: Planetario de Tuxtla y la explanada del Andador de las Personas Ilustres.

Carlos Marroquín / Aquínoticias / rotativoenlinea

Durante más de seis meses el Club Astronómico Jatamatzá “Señor de las estrellas”, realizó talleres de capacitación y así llevar a cabo el avistamiento, de manera segura, del Eclipse Solar Anular, el cual se espera se realice, sin contratiempos, el próximo sábado 14 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana para el sureste mexicano.

Para este Magno evento Astronómico, se contará con más de 15 telescopios profesionales, así como dos sedes para su admiración, como primer punto estará el Planetario de Tuxtla, el cual cuenta con el cupo lleno; y la explanada del Andador de las Personas Ilustres, espacio de acceso gratuito para cada uno de los visitantes.

El Eclipse Solar Anular, iniciará a partir de las 9:48 a.m., alcanzado su máximo a las 11:26 a.m. concluyendo a las 1:11 p.m., por lo que el Club Astronómico Jatamatzá, pide estar con tiempo de antelación y contar con una imagen bella de este momento especial, o bien, seguir en las redes oficiales de la agrupación, quienes transmitirán en vivo todo el ocultamiento del sol.

Cabe señalar, que el Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), recordó que sí se observa el fenómeno desde casa deberán contar con gafas especiales para ese momento, siendo que los daños a la vista son de consideración: “nosotros contamos con gafas especiales, certificadas, las cuales nos permite evitar riegos con la visión”, puntualizó el ingeniero Oscar Alejando Cruz Toalá, Jatamatzá Presidente del Club Astronómico.

Asimismo, el experto, exhortó a la sociedad en general, no usar las siguientes técnicas: No ver el reflejo (en agua o espejo), No usar lentes de sol, No usar radiografías, No usar CDS, o en su caso usar gafas para soldar sombra 16 como última opción.

Por último, y ante el júbilo de fenómeno natural, Club Astronómico Jatamatzá invita a la carrera 5K Carrera del Eclipse “Corriendo bajo la sombra de la luna” el mismo sábado 14 de octubre a las 7:30 a.m. partiendo del Parque Recreativo Caña Hueca para llegar al Museo de Antropología (Andador de las Personas Ilustres), si deseas inscribirte puedes comunicarte al 9611551581.