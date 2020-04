Niñas y niños, a salvo de quemaduras

Fundación Michou y Mau promueve la campaña No T´ Quemes. Tiene a tu disposición material que te ayudará a fomentar entre tu familia la cultura de la prevención

Lucero Natarén / Aquínoticias

Hace más de 20 años, la Fundación Michou y Mau para niños quemados Delegación Chiapas, se ha dedicado al cuidado y prevención de quemaduras en niñas y niños del estado. Ante esta contingencia sanitaria en la que las y los pequeños se encuentran en el hogar, la asociación ha recibido mayor número de reportes por quemaduras.

En Chiapas reciben alrededor de siete llamadas a la semana, donde denuncian accidentes por quemaduras. Actualmente, este tipo de lesiones aumentó en un 13 por ciento. Mientras que, a nivel nacional, se reciben en promedio 40 reportes al mes de niñas y niños quemados en sus hogares.

Entre cuatro y cinco niños sufren quemaduras de alto riesgo, de acuerdo con la Fundación Michou y Mau, por lo que son traslados al hospital Shriners Galveston –ahí reciben atención multidisciplinaria sin ningún costo alguno hasta los 18 años-.

La presidenta de la delegación Chiapas, Gabriela Escudero Aramoni, informó que actualmente se encuentran fomentando la campaña de prevención “NO T´QUEMES”, para lograr disminuir riesgos en casa, sobre todo en esta cuarentena, donde los líquidos hirvientes se ha convertido en la primera causa de quemaduras en niñas y niños entre los 0 y cinco años, siendo estos menores el 60 por ciento de las victimas más frecuentes.

“Hemos visto casos de bebés que gateando se meten por completo a ollas de agua hirviendo, que las madres bajaron de la estufa minutos antes, por eso mejor hay que encender las hornillas traseras”, dijo la presidenta de la Fundación, Gabriela Escudero.

Escudero agregó que la campaña cuenta con materiales audiovisuales, son didácticos y caricaturescos, además de spots de radio, tv y cine, así como manuales de enseñanza con juegos para la familia, entre otros productos que ayudarán a fomentar la cultura de la prevención.

Para obtener mayor información consulta la página de Facebook de la Fundación Michou y Mau

10 REGLAS DE ORO PARA MANTENER A MENORES A SALVO DE QUEMADURAS

1.- Con el fuego no se juega.

2.- Los niños o niñas no deben entrar en la cocina.

3.- Utilizar las hornillas traseras para cocinar.

4.- Las cazuelas con guisados no se enfrían en el piso.

5.- Las cosas calientes queman. Sopla antes de probarlas.

6.- Pon agua fría antes que la caliente al llenar tinas o cubetas.

7.- Los tanques de gas en mal estado explotan, revísalos.

8.- Los líquidos inflamables son peligrosos, mantenlos en un área ventilada lejos de los niños.

9.- Los cohetes explotan, no son juguetes.

10.- No se deben sobrecargar los enchufes; los aparatos eléctricos no son juguetes.

Fundación Michou y Mau te invita a descargar su material didáctico y de prevención: Da clic a la imagen