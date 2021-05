No buscamos afectar a población, queremos que las autoridades nos atiendan: normalistas

Este inicio de semana, estudiantes de la Escuela Normal Rural continuaron con retención de vehículos de carga y una marcha hacia Palacio de Gobierno

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Estudiantes normalistas continúan con la retención de vehículos particulares de empresas transnacionales y camiones de pasajeros y los mantienen varados fuera de las instalaciones de la Escuela Normal Rural Mactumatzá.

Las y los estudiantes exigen la aplicación y obtención de fichas para nuevo ingreso de manera presencial, luego de que la Secretaría de Educación informara que este proceso por segundo año consecutivo se llevaría a cabo en línea, sin embargo, afirmaron que el año anterior enfrentaron problemas en el proceso, muchos de ellos, por falta de equipo electrónico (como una computadora, tablet o lap top) y por falta de internet.

“El año pasado se hizo en línea, no pudimos acceder al sistema, no es lo que queremos, porque vienen personas de bajos recursos que no tiene posibilidad de tener un celular o una tablet.

Entendemos la inconformidad que tiene la población porque muchos desconocen el problema que se estamos teniendo, sólo queremos decirles que no les queremos afectar, es una manera de presionar al gobierno”.

Precisaron que durante este fin de semana retuvieron unidades y dejaron abandonados camiones de carga obstruyendo la vialidad a la altura del reloj floral, y desmintieron la versión de que ellos siguieron a los conductores que no quisieron detenerse en el crucero y posteriormente los agredieron. Aclararon que fueron ellos quienes dejaron los camiones.