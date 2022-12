No comas papas “verdes”, son tóxicas: expertos

Aprende sobre los peligros de consumir papas con brotes o con coloración verdosa

Lucero Natarén / Aquínoticias

Seguramente te has topado con papas “verdes” o con brotes. Si te has preguntado sobre si es peligroso su consumo la respuesta es sí, sin embargo, no entres en alerta. Sigue leyendo y descubre todo al respecto.

Para empezar, la coloración verde procede de la producción de clorofila y esto ocurre cuando la papa no está almacenada correctamente y es expuesta a la luz del sol.

Cuando las papas se vuelven verdes y con brotes aumentan la producción de glicoalcaloides, como la α-solanina y la α-chaconina, toxinas dañinas para los humanos y, de consumirse en grandes cantidades, se corre el riesgo de intoxicación, para ser exactos, teniendo efectos negativos sobre el aparato digestivo y el sistema nervioso, de acuerdo con la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda.

¿Cómo reconocer una intoxicación por papas?

Las manifestaciones pueden ocurrir dentro de las 7 a 19 horas posteriores a la ingestión.

Siendo los síntomas: vómitos, dolor abdominal, diarrea y, en casos más graves de envenenamiento, los síntomas neurológicos son: somnolencia, apatía, confusión, debilidad, alucinaciones y trastornos de la visión, rara vez van seguidos de coma o muerte.

De acuerdo con un reporte de Science Direct, se necesita dosis de 2 a 5 mg/kg de peso corporal para causar síntomas tóxicos y dosis de 3 a 6 mg/kg de peso corporal para resultados fatales, por lo que es mejor evitar el consumo.

No obstante, no es necesario tirar las papas, ya que, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados unidos, es suficiente con pelar la piel de la papa y retirar los brotes y cualquier parte verde para hacer de la papa un alimento seguro.