No dan títulos: algunas escuelas privadas de Chiapas siguen siendo señaladas por fraude

Para realizar trámites de titulación, alumnos deben pagar más de 20 mil pesos, pero son más de 30 estudiantes de ingeniería mecánica automotriz que no han recibido el documento

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La falta de matrículas en universidades públicas origina que sean más los aspirantes a alguna carrera universitaria que queden fuera, que los que ingresan a estas instituciones. Como consecuencia, esto origina que las y los jóvenes busquen opciones académicas, que pueden resultar contraproducentes.

“Por supuesto estamos hablando de un fraude, era tanta la irregularidad de la escuela que nosotros estábamos en sexto semestre y ante secretaría aparecíamos un año desfasados”.

Este es el caso de Carlos Molinari, un joven egresado de ingeniería mecánica automotriz de la Universidad EMA Chiapas, quien con mucho esfuerzo tuvo que solventar junto a sus padres todos los gastos que implicaba estudiar en una escuela privada, sin embargo, desde el inicio de su carrera notó irregularidades.

“Somos la generación saliente de 2018, sin embargo, del 18 a la fecha han pasado cuatro años y cada año sale una generación, generaciones que no tienen documento oficial, yo he ido a la Secretaría de Educación y ahí nos informan que la escuela no tiene la documentación en regla”.

Para poder realizar trámites de titulación, la institución educativa pidió a sus estudiantes iniciar con los pagos correspondientes, mismos que ascienden a más de 20 mil pesos, no obstante, al menos en lo que respecta de la carrera de ingeniería mecánica automotriz, son más de 30 alumnos que han quedado sin el documento que apruebe dicho nivel educativo, lo que los ha dejado sin oportunidades laborales.

“Me llegué a parar al módulo de titulación (de Secretaría de Educación), llevaba un documento donde decía que estaba en proceso de titulación y me mandan al departamento y me dicen tu escuela no tiene documento, tu escuela no existe”.

Cabe mencionar que, las y los estudiantes iniciaron pagando una cuota mensual de 2 mil 480 pesos, cuota que incrementaba año con año 10 por ciento, es decir, terminaron pagando 40 por ciento más que el inicio.

En tanto, la dirección de Educación Media del Estado de Chiapas, reconoció que se han presentado estas denuncias, por ello pidieron a jóvenes a verificar la legalidad de la institución en donde decidan ingresar y si verifican irregularidades, exhortaron acudir a la Secretaría y denunciarlas.