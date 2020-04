No dejarás de ser “leyenda” por usar TikTok; sácale provecho

Aquí te van unos trucos para volverte una estrella de la app que está revolucionando la forma de conectarte con el mundo y de hacer más amena la cuarentena

Lucero Natarén / Aquínoticias

La red social asiática, TikTok, conocida en China como Douyin que significa “sacudir la música” ha conseguido superar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, posicionándose como una de las mejores en esta cuarentena.

Cuenta con más de mil millones de descargas, Por si no lo sabías, TikTok es una aplicación que se lanzó desde septiembre de 2016, de acuerdo con Xataka. Sus creadores tardaron alrededor de 200 días desarrollándola. Eso indica que desde sus inicios, las ideas eran bastantes claras, pues su crecimiento ha captado la atención de chicos y grandes, haciendo que se logre la convivencia en el núcleo familiar. O si estás sola o solo, es un buen compañero.

La función de la aplicación es crear, editar y subir “videoselfies musicales” de un minuto, a los que puedes aplicarle diversos efectos, siempre acompañado de un fondo musical. La App posee funciones de inteligencia artificial, contiene llamativos efectos especiales, filtros y características de realidad aumentada.

Lo mejor es que si compartes tus videos en la App, y se vuelve viral, pronto podrás verte en otras redes sociales. Hay quienes bromean que son “Leyenda” al no haber descargado y utilizado aún TikTok, pero debes saber que no les falta poco para que lo hagan. Cuenta la leyenda que al hacer el primer video, no puedes parar.

En la red social podrás observar a personas haciendo ejercicio, dando tips de cocina, haciendo algún sketch, bailando, cantando, en fin, un sin número de posibilidades. Por si lo desconocías, incluso dependencias de gobierno han utilizado la App como instrumento para llegar a otras personas.

Entre las características podrás encontrar las siguientes:

Subir videos ya grabados (tienes la posibilidad de agregar también fotos).

Haz un dueto con otra persona (Mediante un video partido en dos, podemos reaccionar a lo que el otro usuario haya realizado).

Reacciona a otros videos e identifica que canción está sonando, para que si lo deseas puedas usar la misma canción.

Descarga el video fácilmente y compártelo en tus redes. encontrarás como sacarle partido a los efectos. recuerda que no es necesario usar las manos para grabar.

Graba a cámara rápida o lenta. Tienes la posibilidad de activar ver sólo el contenido que te gusta.

Si tu nombre de usuario es complicado y quieres que alguien más te siga, únicamente debes compartir tu código QR.