No eres un “Grinch”, puedes tener depresión estacional

La depresión estacional, también conocida como trastorno afectivo estacional (TAE), es un tipo de depresión que ocurre principalmente durante el invierno, de acuerdo con un artículo del Hospital General de Massachusetts, de Estados Unidos

Aquínoticias Staff

Si tú eres de las pocas personas que no sientes parte del ambiente emotivo y festivo de la temporada navideña no es porque seas la representación humana del Grinch, personaje ficticio creado por el Dr. Seuss que odiaba la Navidad.

Aunque es claro que todos hemos experimentado tristeza en esta época, existe la posibilidad que padezcas una condición médica que puede pasar desapercibida y tiene varios factores por los que puede presentarse.

Se trata de la depresión estacional, también conocida como como trastorno afectivo estacional (TAE), es un tipo de depresión común en invierno que puede llevarnos a experimentar múltiples síntomas, de acuerdo con un artículo del Hospital General de Massachusetts, de Estados Unidos,

De acuerdo con especialistas de Pzifer, compañía biofarmacética, existen tres factores que pueden desencadenar tu estado “Grinch”:

Uno de los factores para padecer TAE es que la disminución de la cantidad de luz solar que ocurre en invierno, causando alteraciones química cerebrales asociadas a la depresión.

En ese escenario, el cerebro produce menos serotonina, neurotransmisor que regula el estado de ánimo, y, por el contrario, produce más melatonina, hormona que provoca somnolencia y cansancio.

Otro factor es el genético y biológico. Aunque de acuerdo con cifras oficiales, la depresión estacional afecta entre el 4 por ciento y 8 por ciento de la población general, en una proporción de cuatro mujeres por un hombre.

Las mujeres en su época reproductiva son de 2 a 4 veces más propensas a desarrollar TAE, por tanto, se considera que las hormonas femeninas están relacionadas con su incidencia.

Además, se sabe que la genética también cumple un papel importante, pues los antecedentes familiares de TAE u otras formas de depresión son un factor de riesgo para su desarrollo.

Por último, las presiones sociales de las festividades. Las personas con factores de riesgo de TAE, pueden ser más propensos de verse afectados por estrés y desmotivación por factores como no tener una estabilidad económica, problemas no resueltos en su vida personal, no haber cumplido metas o experimentar un duelo por la pérdida de seres queridos,

Ahora ya lo sabes, no eres tú, es tu cerebro. Mantente atento o atenta, pues cualquier tipo de depresión puede desencadenar enfermedades físicas, abuso de sustancias y, en su forma más grave, conducir al suicidio.

Recuerda que ante cualquier signo de alerta en ti o en otras personas queridas, solicita ayuda profesional para obtener un diagnóstico oportuno.