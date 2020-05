No habrá regreso a clases presenciales, ciclo escolar concluirá virtualmente

De manera opcional (si padres y docentes así lo querían) podrían regresar a clases las y los estudiantes que en este ciclo escolar pasarán de un nivel a otro

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Secretaría de Educación en Chiapas, coincidió con lo que padres y madres de familia, así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pedían: no retornar a clases, pese a que el estado no figura dentro de las principales entidades con mayor número de casos de contagio por COVID-19.

Sin embargo, dijo que de manera opcional (si padres y docentes así lo decidían) podrían regresar a las escuelas, las y los estudiantes que en este ciclo escolar pasarán de un nivel a otro. Estas clases iniciarían el 15 de junio y concluirían el 15 de julio de 2020.

“Los de secundaria a nivel medio y los de nivel medio superior al superior, diseñamos un programa –opcional- para que del 15 de junio al 15 de julio puedan asistir a las escuelas en donde así se llegué al acuerdo porque trabajaremos planes que no fueron abordados en su totalidad durante esta contingencia”, dijo Rosa Aidé Domínguez, secretaria de educación en Chiapas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya había expresado que no habían las condiciones para retornar a las aulas debido a las condiciones que existen algunas escuelas, donde ni agua hay para lavarse las manos.

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) también dio a conocer que concluirá su ciclo escolar de manera virtual.