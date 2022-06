No llevar un proceso de duelo podría provocar enfermedades mentales

“Lo que no se expresa, se somatiza, si el corazón no llora otro órgano lo hace por él”: Jorge Montoya Carrasquilla, médico tanatólogo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Aunque en México existe una arraigada cultura para venerar a la muerte y rendir homenaje a los seres que se han adelantado en el camino, hablar del duelo por la pérdida de un ser amado, es prácticamente un tabú que cada integrante de la familia se reserva para ellos mismos, pero que no es lo más recomendable para su salud.

Pero, el no hablar de estos procesos, traen consigo enfermedades tanto a la salud física como a la mental y esto impacta aún más a menores que han enfrentado una pérdida importante, pues a futuro podrían padecer ansiedad, depresión, trastorno de la conducta, entre otros.

“Lo que no se expresa, se somatiza, si el corazón no llora otro órgano lo hace por él, además de desarrollar problemas de salud, principalmente del corazón, el no llorar y reprimir los sentimientos, pueden desencadenar depresión, suicidio, abuso de sustancias, promiscuidad, actos delincuenciales, todo esto al tener una pérdida afectiva en la infancia y no solicitar ayuda”, aseguró Jorge Montoya Carrasquilla, Médico Gerontopsiquiatra y Tanatólogo.

Ante ello, “Proyecto Faro”, realiza la Primer Jornada tanatológica”, con conferencias para la ciudadanía en general con costos accesibles.