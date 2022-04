No se dejará amedrentar: IEPC dice a pobladores de Oxchuc que una mesa de diálogo, solo por vía pacífica

Tras condenar los hechos violentos de este lunes pasado, las y los consejeros electorales coincidieron en que la violencia no es el camino, sobre todo hacia una Institución que se ha ganado el respeto de la ciudadanía

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, consejeras y consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, lamentaron y condenaron los hechos violentos generados este lunes, en contra de las oficinas centrales de este organismo electoral, por un grupo de aproximadamente cien personas provenientes del municipio de Oxchuc, quienes lanzaron cohetones, rompieron cristales y realizaron pintas en el edificio, amedrentando al personal que se encontraba al interior en esos momentos.

Ante los hechos, la consejera Blanca Estela Parra Chávez reprobó de manera enérgica lo sucedido y señaló estar en contra de cualquier manifestación de violencia, donde se pone en riesgo la integridad del personal y del patrimonio de la ciudadanía. “Condeno los actos suscitados el día de ayer, pues violentaron una institución que se ha ganado el respeto de la gente”.

Asimismo, el consejero Edmundo Henríquez Arellano, calificó como reprobables los hechos de violencia contra el IEPC en la capital chiapaneca. “El IEPC siempre ha trabajado, escuchado e intervenido, buscando conciliar los problemas de carácter político-electoral del municipio de Oxchuc. La mesa de trabajo solo se instalará de manera pacífica y civilizada”.

Por su parte, la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, señaló que la violencia no es la vía para solicitar una mesa de diálogo. “Reitero a las y los actores políticos de Oxchuc: el IEPC no tiene responsabilidad por los hechos que ocurrieron en el proceso electivo. La violencia no es el camino para pedir diálogo. No tenemos la obligación legal de organizar la reposición de la elección y menos de intervenir en una problemática causada por intereses personales y no será a través de actos vandálicos que nos presionarán “.

La consejera María Magdalena Vila Domínguez, aseveró que la Asamblea Comunitaria de Oxchuc es quien debe organizarse, y en su caso, solicitar apoyo del IEPC. “En este organismo todas y todos hemos estado dispuestos a intervenir para el bienestar del municipio. Sin embargo, es la propia ciudadanía quien actúa bajo sus propios intereses”.

En el mismo sentido, la consejera Sofía Martínez De Castro León dijo que, con las manifestaciones violentas de este pasado lunes, se disminuye la posibilidad de entablar un diálogo que pueda lograr resultados positivos para Oxchuc. “El IEPC tiene la obligación de escuchar las diversas opiniones, promoviendo el respeto, pero también, exigiéndolo”.

El consejero Guillermo Rojo Martínez, afirmó que este órgano electoral local siempre ha promovido y atendido de manera responsable las solicitudes de diálogo, pero evidentemente se exige respeto hacia cada una de las personas que forman parte de este Instituto y hacia las instalaciones, las cuales forman patrimonio de la ciudadanía.

Dicho grupo, arribó a estas instalaciones cerca de las 13:00 horas de este lunes, quienes entregaron diversos documentos en la Oficialía de Partes, en los que solicitan la reposición de las elecciones en aquella demarcación; posteriormente procedieron a cometer los sucesos mencionados. Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre de 2021, mediante actos violentos fue interrumpida la Asamblea General Comunitaria Única para la elección de autoridades municipales a través de mano alzada que llevaba a cabo el Órgano Electoral Comunitario (OEC) de Oxchuc.

Debido a lo anterior, el pasado 09 de febrero de este año, el Tribunal Electoral del Estado (TEECH) resolvió que la Asamblea General Comunitaria de Oxchuc deberá de llevar a cabo nuevas elecciones por usos y costumbres para nombrar a sus autoridades municipales, a efecto de dar certidumbre, garantía y gobernabilidad a las y los habitantes de ese municipio.