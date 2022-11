No se descarta nueva ola de contagios de COVID, aunque vacunas ayudarían a menos muertes

En Chiapas y a nivel nacional han sido las personas de 30 a 49 años de edad las que menos se han comprometido a vacunarse

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

7 de cada 10 chiapanecos tienen al menos una vacuna contra COVID-19, no obstante, esto no significa que no corran el riesgo de contraer la enfermedad, pues como se ha mencionado, la pandemia por COVID-19 no termina y dicho virus llegó para quedarse.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al ser cuestionado sobre una posible nueva ola de contagios en la próxima temporada invernal que está por comenzar no descarta un repunte de casos, sin embargo, debido a que un alto porcentaje de la población está vacunada, una nueva ola no sería tan mortal como las primeras dos.

“Las personas de 30 a 49 años de edad, son las que menos -no sólo en Chiapas- las que menos se comprometieron a vacunarse. Pero es importante que tengamos vacunas disponibles para pacientes adultos rezagados, por eso pedimos que estos se comuniquen a unidades familiares”, indicó Manuel Cervantes Ocampo, encargado de Despacho del IMSS en Chiapas.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, Chiapas es uno de los cinco estados de la República que ya presenta al menos un caso de la subvariantes del COVID BQ.1 y BQ.1.1, conocida también como «perro del infierno». Estas variantes tienen mayor transmisibilidad respecto a cepas anteriores, de hasta en un 30 por ciento.