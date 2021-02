No se permitirá que democracia sea secuestrada por dinero ilícito: Chacón Rojas

Las elecciones deben ser íntegras: libres, legítimas, confiables, plurales, competitivas, certeras, informadas y transparentes, ello da paz social y estabilidad política, indicó el consejero presidente

Aquínoticias Staff

Las autoridades municipales tienen el alto compromiso de ser imparciales en los procesos electorales y de abonar a salvaguardar la voluntad de la ciudadanía. “Hago un atento y respetuoso llamado a las y los funcionarios de los municipios de la entidad, para que se conduzcan con ética y responsabilidad en el Proceso Electoral que ya está en marcha”, destacó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, al disertar la Conferencia “Proceso Electoral Local 2021,” organizada por el Instituto de Administración Pública del Estado (IAP).

Durante el evento, al que vía remota participaron las y los presidentes municipales de la entidad, el consejero presidente del IEPC enfatizó la importancia de celebrar elecciones íntegras: con credibilidad, certeza, transparencia y confiabilidad. “La integridad de las elecciones resulta fundamental para generar gobernabilidad, desarrollo económico y paz social”.

Chacón Rojas advirtió que, en este proceso electoral, como en cualquier otro, existe el riesgo de que esté presente el dinero indebido, por ello, el IEPC firmará un convenio que blindará las elecciones, con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía de Delitos Electorales federal y la Fiscalía local, para intercambiar información, con el objetivo de no permitir que el dinero ilícito se apropie de la democracia chiapaneca.

Dijo que, gran parte de la integridad de una elección está representada por quienes intervienen en ella, y en el caso de Chiapas, serán aproximadamente 60 mil ciudadanas y ciudadanos los que participen en las labores de la organización de la elección. “Las elecciones tienen diversos eslabones que las hacen confiables, como la autonomía de la autoridad electoral, una lista nominal segura, son organizadas por la ciudadanía, que participa en los consejos municipales y distritales, en las mesas directivas de casilla, en las actividades de observación electoral, entre otras; hay elementos de equidad en la contienda, seguridad en la documentación electoral, blindaje electoral y fiscalización del uso de recursos”.

Por otra parte, argumentó que las elecciones no pueden suspenderse ni deben reprogramarse de manera indefinida por motivo de la pandemia, pues de su realización depende la continuidad del sistema democrático, “no puede orillarse a la ciudadanía a decidir entre el derecho a la salud y el derecho a elegir, los dos son derechos humanos fundamentales, es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a ambos. El dilema no es respecto de si celebrar o no elecciones, eso no está a discusión, la verdadera pregunta es ¿Qué podemos hacer para llevar a cabo elecciones seguras en el contexto de la pandemia?”.

Oswaldo Chacón Rojas comentó que, en su momento, el Consejo General del IEPC solicitará a los partidos políticos y candidaturas independientes, que presenten protocolos de salud correspondientes aplicables al periodo de campañas electorales, los cuales serán turnados al Consejo Estatal para la Seguridad en Salud, para su revisión y en su caso, aprobación.

“En el IEPC nos estamos preparando para que la ciudadanía chiapaneca acuda a votar con las máximas garantías de seguridad sanitaria, pero es necesario que todas y todos respetemos, apliquemos y nos sujetemos a los protocolos de salud que se están implementando en las distintas actividades del proceso electoral y que se implementarán el día de la jornada electoral”, concluyó Chacón Rojas.

Fernando Álvarez Simán, presidente del Consejo Directivo del IAP Chiapas, apuntó que quienes participen en el proceso electoral deben presumir ética y responsabilidad. Agregó que la ciudadanía debe tener confianza en las autoridades que organicen las elecciones, pues sin ella, es imposible transitar un proceso tan importante como el de elegir a las y los conductores del rumbo político y económico del Estado