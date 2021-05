No serán instaladas casillas en Oxchuc y Honduras de la Sierra

Todavía se analiza si habrá condiciones en Venustiano Carranza y Tila

Sandra de los Santos / Aquínoticias

En los municipios de Oxchuc no se instalarán las 70 casillas que se necesitan para realizar la votación del 06 de junio, y en Honduras de la Sierra no se colocarán ocho de las 16 que se necesitan en el municipio.

En Venustiano Carranza y Tila todavía se está definiendo si existen las condiciones para que se realicen las votaciones informó el Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo de León Loredo.

En Oxchuc la presidencia municipal se elige por usos y costumbres, pero la asamblea del municipio decidió que no se instalarán tampoco las casillas para elegir legisladores federales y locales.

En Honduras de la Sierra solo se tienen funcionarios de casilla y asignaciones para colocar ocho casillas porque existen comunidades que se niegan a que se realicen las votaciones porque no quieren pertenecer a esa localidad de nueva creación, sino a Siltepec.

En Venustiano Carranza todavía se definirá si habrá elecciones toda vez que existen la problemática social en esa localidad que prácticamente mantiene sitiada la cabecera municipal.

En Tila hay 12 de las 89 casillas que no se podrían instalar debido a que hay una zona denominada autónoma que no permite que se realice la jornada electoral. Pero, este caso aún no se ha definido.

En total en Chiapas se tenía previsto que se instalarán 6 mil 652 casillas, pero se dieron de baja 78 de ellas.

El consejero del INE aseguró que en el resto del estado existen las condiciones para realizar la jornada electoral, aunque también mostró su preocupación por algunos incidentes en el municipio de Pantelhó.

Se refirió al robo de boletas electorales en el municipio de Siltepec hace unos días y lamentó este hecho. Dijo que las boletas electorales federales están distribuidas en las sedes de los 13 distritos y que existe el acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que cinco elementos estén en cada uno de estos edificios.

Exhortó a todos los actores políticos a incentivar la participación ciudadana y que la jornada electoral se realice en paz.