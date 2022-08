No tires las cáscaras de limón, aprovecha sus propiedades

Aprende a utilizar la cáscara del limón para mejorar tu salud bucal, aumentar tu sistema inmunológico y como repelente de insectos

Lucero Natarén / Aquínoticias

Es bien sabido que el limón posee una variedad de propiedades que permiten reforzar el sistema inmunológico y puede ser usado como revitalizante, sin embargo, también es importante que conozcas otros usos, donde la cáscara de limón es el ingrediente más importante.

Está comprobado por los expertos que el jugo de limón activa el metabolismo del calcio para los huesos y dientes, controla hemorragias, contiene una acción rejuvenecedora y sirve para las dietas de adelgazamiento; mientras que la cascara de este es desechada, lo cual, a partir de ahora, empezarás a considerarlo un error. A continuación, te presentamos algunas propiedades de las cáscaras de limón y por qué no deberías tirarlas al cesto de la basura:

Ayuda a la salud bucal: está demostrado que la cascara de limón posee componentes bioactivos que actúan contra las bacterias que se encuentran en la placa dental como la Streptococcus mutans, así como en la infección de las encías que puede destruir el hueso que sostiene los dientes, ocasionada por la bacteria Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis; la cascara posee un efecto antibacteriano que aísla microrganismos dañinos de la boca.

Para que la cascara ayude a la salud bucal basta con hacer un té con estas o agregarle ralladura de limón a algún otro té, ya que puede causar buenos efectos.

Repelente de insectos: usa la cascara como insecticida: para este proceso se requiere que pongas a hervir un litro de agua, le agregues la ralladura de dos limones y dejes hervir el agua por unos minutos más.

Posteriormente lo dejas reposando por un día, para luego colocar la mezcla en un rociador y agregárselo a tus plantas. E incluso, los expertos indican que colocar las cascaras de limón alrededor de tu jardín puede proteger a tus plantas de las plagas.

Estimulante del sistema inmunológico: debido a que la cascara de limón aporta vitamina C y otros antioxidantes, este cítrico se usa para reforzar el sistema inmune, ayudando a la destrucción microbiana. Así es que, para quienes sufren de resfriados de manera regular o se enferman constantemente de la gripe, es recomendable que consuman de vez en cuando un tecito con cascaras de limón o le agreguen ralladura de este cítrico a sus bebidas.

No olvides que en caso de que tu ropa tenga mal olor y no se vaya con ningún suavizante, puedes agregarle el jugo de varios limones al cesto con ropa mientras se remoja y dejarle caer las cascaras de estos; servirá para aislar los malos olores, si no se quita por completo, repite el proceso en las siguientes lavadas.

Además de que si te quedaste sin desodorante o por alguna razón se te pegó el mal olor del cuerpo de alguien más, puedes agregar en una cubeta con agua el jugo de unos seis limones y agregarle las cascaras. Esta agua puedes usarla tras terminar de bañarte normalmente. Te rocías esta agua en todo el cuerpo y te secas con la toalla, -no es necesario volverse a enjuagar-. A parte de quitarte el mal olor del cuerpo, te mantendrá fresco por un rato.