¿Nueva crisis sanitaria? Surge brote de hepatitis aguda infantil desconocida

Aunque no se han reportado casos en México, expertos instan a medidas preventivas similares a las tenidas durante el pico de la pandemia por COVID-19 y algunas más

Lucero Natarén / Aquínoticias

En 12 países del mundo se ha notificado sobre casos de hepatitis aguda infantil de causa desconocida, siendo México una de las naciones donde no se ha registrado ningún caso, hasta el momento, indicó la Dirección General de Epidemiología.

El 5 de abril de 2022, Reino Unido informó a la Organización Mundial de la Salud sobre un incremento en el registro de casos de hepatitis aguda en niños menores de 10 años de edad con residencia en Escocia; una semana después se notificaron casos adicionales bajo investigación en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

De acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) hasta el 21 de abril se han verificado al menos 169 casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños de 1 mes a 16 años, en 12 países, incluyendo una defunción: Reino Unido) (114), España (13), Israel (12), Estados Unidos de América (9), Dinamarca (6), Irlanda (< 5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumanía (1) y Bélgica (1).

La Conave explica que de los casos presentados, se ha detectado adenovirus en 74 de los pacientes, convirtiéndolo en la hipótesis más estudiada como causa de esta enfermedad; las formas de transmisión del adenovirus incluyen: gotas, fecal-oral y contacto. “A veces, el virus puede eliminarse durante mucho tiempo después de que una persona se recupera de una infección, especialmente entre las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados. Esta “excreción de virus” generalmente ocurre sin ningún síntoma, aunque la persona aún puede transmitir el adenovirus a otras personas”.

Agrega la Conave que el adenovirus causa infecciones respiratorias, oculares, urinarias, gastrointestinales y ocasionalmente hepatitis, y en personas con inmunocompromiso se puede desarrollar cuadros graves; puede ser detectado por PCR y cultivo, sin embargo, no existe un tratamiento específico para las personas con infección de adenovirus.

Pese a la atribución al Adenovirus tipo 41, la Dra. Arianna Huerta, infectóloga pediatra ATIN, afirma que este virus no es nuevo, por lo que podría no ser el causante directo del brote ocurrido en diferentes países, además que las y los menores de edad han presentado daño hepático, es decir, daño en el hígado, lo cual no es propio del adenovirus.

Para la experta, otra posibilidad es que se trate de una coinfección, es decir, una doble infección de virus, tal como el caso del COVID-19 e Influenza la cual los epidemiólogos denominaron Flurona. En tales casos, ambos virus promueven una inflamación más grave. Así mismo, indica la Dra. Huerta que también podría tratarse de una infección de SARS-CoV-2 más un factor farmacológico, toxicológico o ambiental lo que pueda estar haciendo del adenovirus un patógeno “más agresivo”.

Sin embargo, la experta no descarta que pueda existir algún otro factor el que esté desatando el brote epidemiológico en diversos países, por lo que se deberá esperar los resultados de las investigaciones al respecto.

Una de las recomendaciones para la prevención que brinda la también especialista, la Dra, Elisa Gaona es completar el esquema de vacunación contra hepatitis, sea a través del sistema de salud público o por el privado.

Recomendaciones preventivas para la población, de acuerdo con la Conave: