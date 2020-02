Nueva Ley mantendrá un sano régimen de pensiones: Isstech

Estas modificaciones también permitirán sostener los servicios de salud, indicó el instituto. Además, aseveró, que la actualización no modifica las condiciones actuales de pensiones y jubilaciones a su cargo

Con el objetivo de dar certidumbre a la Seguridad Social de las y los trabajadores, así como de las y los pensionados y jubilados, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) realizó la actualización a su Ley, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado en sesión solemne y que trae consigo diversas bondades.

El primer acierto es mantener el sistema de beneficio definido, cumpliendo en primer lugar, el compromiso con trabajadores y pensionados de mantener el actual régimen de pensiones. Se respetarán los derechos adquiridos de quienes ya cumplieron los requisitos para acceder a una pensión por jubilación, por lo que no se alterará ninguna de las condiciones que le dieron origen; de igual manera esta actualización no modifica las condiciones de las actuales pensiones y jubilaciones a cargo del Instituto.

Asimismo, en esta nueva Ley se reconoce la equidad de género, respetando los derechos fundamentales de las y los trabajadores, atendiendo la inclusión y respeto de las personas, estableciendo igualdad de condiciones y requisitos para acceder a todos los beneficios, contemplando la pensión por viudez para hombres.

Para dar viabilidad en el mediano y largo plazo al régimen de pensiones, la actualización se basa en modificaciones paramétricas de implementación gradual, que no afectan la economía de las y los trabajadores en transición, y sí permite asegurar que en el futuro tendrán la posibilidad de acceder a una pensión, servicio médico y demás prestaciones para su beneficio y el de sus familias.

En este sentido, entre las bondades de la nueva Ley, se implementa un bono por continuidad, mismo que será pagadero una vez al año y consistirá en el 8 por ciento del salario de cotización de los trabajadores y puede llegar al 20 por ciento, hasta que se cumplan los requisitos para acceder a una pensión por jubilación.

Para fomentar el ahorro entre los trabajadores, se destinará el 1 por ciento tanto de la cuota como de la aportación del patrón al fondo denominado “préstamos y prestaciones sociales”. Con este recurso se otorgarán más préstamos a corto plazo e hipotecarios, atendiendo una sensible demanda de los trabajadores que requieren liquidez para enfrentar imprevistos económicos, o para acceder a vivienda digna. Cabe destacar que, al momento de retirarse o pensionarse el trabajador, podrá retirar todas sus cuotas destinadas a este rubro, junto con un porcentaje del rendimiento generado.

También se dará opción de realizar ahorros voluntarios al fondo de préstamos y recibir de manera anual los rendimientos que éstos hayan generado. Al retirarse del servicio, con o sin derecho a una pensión, las y los trabajadores recibirán en un solo pago el total de los recursos que hayan ahorrado.

Estas modificaciones también permitirán sostener los servicios de salud. De esta forma el Isstech, en una actitud de responsabilidad y privilegiando la atención que actualmente se brinda a través de sus unidades médicas, continuará con esta prestación de manera institucional, en beneficio de la base trabajadora de los sectores magisterio, burocracia y del propio Instituto, así como de sus familias.