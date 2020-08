Nuevamente Latinus miente: el IMSS no ha hecho ningún pago por cubrebocas a sobreprecio

En nota aclaratoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que se tratan de insinuaciones insidiosas dado que no se ha gastado ni un solo peso por la simple y sencilla razón de que los procesos no han concluido

Aquínoticias Staff

Sobre el reciente reportaje del portal Latinus que dirige el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se afirma que “el IMSS realizó compras de cientos de miles de cubrebocas hasta 14 veces más caros que su valor real”, el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que se tratan de insinuaciones insidiosas dado que no se ha gastado ni un solo peso, es decir no se ha emitido ningún tipo de pago sobre los procesos a los que hace referencia dicho medio, por la simple y sencilla razón de que no han concluido.

“Algunos procesos se encuentran aún en curso, mientras que existen otros que no se formalizaron debido a que las empresas no acreditaron ser distribuidores autorizados o bien incumplieron con la entrega de la documentación necesaria”. Además que las adquisiciones de empresas que no cumplieron con la calidad y tiempos de entrega han sido canceladas, sostuvo el Instituto en nota informativa aclaratoria.

En dicha comunicación, el Seguro Social recordó que la emergencia sanitaria ha ocasionado condiciones de mercado anormales en todo el mundo, pues todos los países han demandado los mismos insumos al mismo tiempo, ocasionando que los precios de éstos estén muy por encima de los de lista utilizados en el reportaje.

“El IMSS, al igual que el resto de las Instituciones del Sector Salud, ha buscado por todos los medios hacerse de los insumos necesarios para proteger a su personal de contagios por este virus, siempre con absoluto apego a la normatividad y al más alto estándar de ética pública”.

Finalmente, cabe mencionar que un procedimiento de licitación normal puede tardar entre 60 y 90 días; considerando que la necesidad del Instituto ha llegado a representar hasta 800 mil mascarillas a la semana, hacer procesos de licitación hubiera resultado en entregas que habrían comprometido la integridad del personal médico, cuyo cuidado y equipamiento son prioridades del Seguro Social en la lucha contra el Covid-19.