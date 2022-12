Nuevas instalaciones del INM con los mismos procesos tardíos: migrantes

A simple vista, todo parece indicar que los procesos de atención en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Tuxtla Gutiérrez han quedado resueltos al no haber presencia de migrantes en estación Cupapé, pero la solicitud de trámites ha sido removida a nueva dirección

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A simple vista, todo parece indicar que los procesos de atención en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Tuxtla Gutiérrez han quedado resueltos, pues la Estación Migratoria El Cupapé, ubicada en el libramiento norte -la cual meses atrás concentraba a cientos de migrantes fuera de sus instalaciones- hoy luce vacía.

Pero esto se debe a que han instalado una nueva estación migratoria en la carretera Villaflores y 15 sur de la capital chiapaneca, misma que actualmente mantiene a decenas de migrantes de diversas nacionalidades en la vía pública, en espera de resolver sus trámites migratorios.

Y aunque las instalaciones hayan cambiado de sede, la atención, sigue siendo mala, denuncian migrantes.

“Estoy viniendo casi toda la semana, martes, jueves y del portón me regresan, me dicen que no han hallado papelería… mi solicitud desde el 04 de octubre y a la fecha de hoy no me dan resultado, ando con dos niñas”, denunció una migrante hondureña, quien prefirió mantener el anonimato.

Sin el permiso expedido por la dependencia federal, las y los migrantes, se mantienen de manera irregular en territorio chiapaneco y esto aumenta el riesgo y falta de oportunidades, sobre todo para mujeres que han emprendido un largo viaje desde sus naciones, acompañadas de sus hijas e hijos.

“Gasto pasajes, tengo que estar viniendo… estuve en la Torre Chiapas primero, ya luego pasaron para aquí”.

Es así, como decenas de familias provenientes de diversos países, principalmente de Centroamérica, pasarán las Fiestas decembrinas, algunos adaptando la vía pública como su hogar y otros más, trabajando irregularmente para generar ingresos para mantenerlos al día.