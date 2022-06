Obras Públicas atiende llamado de colonos y coloca alcantarillas para evitar inundaciones

Habitantes de la colonia Cerro Hueco que viven frente al recién inaugurado paso desnivel señalaron que deberán esperar una lluvia torrencial para determinar si la implementación de alcantarillas funcionó para evitar inundaciones

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Habitantes de la colonia Cerro Hueco, que viven frente al recién inaugurado paso desnivel, ubicado en el libramiento sur oriente y que habrían sufrido afectaciones por encharcamientos derivado de esta obra, aseguraron que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) atendió su petición y colocó alcantarillas para evitar que esta situación se presentara nuevamente.

No obstante, señalaron que aún no se puede determinar si el problema ha quedado resuelto, pues, aunque las precipitaciones no pararon durante todo el día de este martes 31 de mayo, no se compara con las lluvias extraordinarias del pasado 25 de mayo, en donde no sólo la vialidad quedó encharcada, sino que el agua se metió a las viviendas, afectando el patrimonio de al menos 10 familias.

“Lo que se les pidió que hicieran, lo hicieron, la alcantarilla más grande de las laterales no estaba, y aunque sí hicieron alcantarillas, pensaron que con esas pocas sería suficiente, pero no, el agua se metió hasta adentro de las casas”, expresó Flor De María, habitante de la colonia Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez.

Aunque están conformes con esta importante vialidad y que la Secretaría haya atendido su petición, hicieron un llamado a la SOP para colocar reductores de velocidad en las laterales de dicho paso desnivel, pues esta es una entrada hacia la colonia Cerro Hueco en donde decenas de personas transitan a pie, por lo que requieren mayor seguridad.