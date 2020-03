OMS desaconsejan uso de ibuprofeno en casos de coronavirus

El portavoz de la organización, Christian Lindmeier, señaló que no existe evidencia que dicho medicamento trate el Covid-19

Aquínoticias Staff

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, señaló que hasta ahora no existe evidencia o datos clínicos respecto a que el ibuprofeno sirva para tratar el nuevo coronavirus (Covid-19).

“En la actualidad, según la información disponible, la OMS no recomienda el uso de ibuprofeno”, indicó mediante un comunicado.

Sin embargo, aclaró que la organización ha consultado con médicos que actualmente tratan a pacientes con Covid-19 y no han recibido informes de algún efecto negativo del medicamento, más allá de los efectos secundarios conocidos habitualmente.

En tanto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que los gobiernos están obligados a garantizar el flujo de información verídica sobre la pandemia, sobre todo a personas con acceso limitado a internet o con alguna discapacidad.

Pues, aseguraron, la información falsa sobre el nuevo coronavirus puede generar problemas de salud, pánico y desorden. “Las compañías de plataformas en línea y las autoridades deben abordar esta desinformación”, añadieron.

Con información de Notimex