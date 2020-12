Opiniones encontradas sobre posible regreso a clases presenciales

Aunque docentes admiten que retorno presencial es un riesgo, “Aprende en Casa 2” no ha funcionado en Chiapas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Las clases a distancia con el programa “Aprende en Casa” no han funcionado, docentes aseguran que, en municipios con mayor marginación, una mínima proporción del alumnado puede cumplir con el nuevo plan, mientras que la mayor parte de ellos, prácticamente se han quedado sin recibir educación en lo que va de la pandemia.

“La estrategia no ha funcionado y no porque el maestro no tenga la intención de que sea así, no ha funcionado porque el internet es restringido en Chiapas, sobre todo en localidades de Ocosingo Yajalón, Altamirano. En secundarias los compañeros reportan que de 25 alumnos sólo entran ocho a la plataforma”, indicó Faustino Martínez, docente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Pese a esto, docentes y padres no están dispuestos a que los menores retornen a clases presenciales, ya que, señalan, se corre el riesgo de posibles contagios masivos entre los menores y como consecuencia, la propagación entre más miembros de las familias.

“Sí es viable, pero a la vez no, porque no hay ese cuidado y no habrá ese cuidado en las escuelas, estar todos amontonados es difícil y ellos (los menores) son los que pueden ser contagiados y ser transportadores del virus”.

“Tomando en cuenta la situación que estamos viviendo yo creo que no, es muy riesgosos para los niños”, expresaron madres mediante un sondeo.

Pero también hay quienes sí están de acuerdo de regresar a las aulas.

“A mí me parece muy bien que se empiecen las clases, porque la mayoría andamos en la calle y por qué no, me parece buena idea, porque la educación viene mal y con esto estamos sumamente mal”, dijo una madre de familia.

Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó del efecto perjudicial del cierre de centros educativos, en el proceso de aprendizaje, así como en el bienestar de los niños.

Frente a esta situación, la Unicef exhortó a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura de las escuelas mediante la aplicación de todas medidas sanitarias necesarias para que las aulas sean lo más seguras que se pueda y evitar así el cierre de escuelas en todo el país.