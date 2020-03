Organizaciones condenan violencia xenófoba en Palenque

Un grupo de comuneros corrieron a migrantes mientras descansaban en un espacio público, quemando sus pertenencias, bajo el argumento que han aumentado los asaltos en su región

Lucero Natarén / Aquínoticias

El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), rechazaron la violencia y expresiones xenofóbicas registradas el lunes en Palenque Chiapas, contra personas refugiadas y migrantes.

Cabe destacar que durante el mediodía del lunes, un grupo de comuneros de la localidad de Pakal-Na del municipio de Palenque, corrieron a migrantes centroamericanos que estaban reunidos en el auditorio comunitario, resguardados por autoridades de la ciudad, donde presumiblemente se les daría refugio y atención humanitaria.

Sin embargo, los habitantes de la comunidad arribaron al auditorio, corrieron a los refugiados y quemaron sus pertenencias, bajo el argumento que durante los últimos meses se incrementaron los asaltos en la región.

Por otra parte, también la agencia de la ONU advirtió que la discriminación, el discurso de odio y la violencia no es justificable contra ningún grupo de población y menos contra aquellos que están en una mayor vulnerabilidad.

Los organismos remarcaron que es un reto para el Gobierno trabajar en mejorar las condiciones de las comunidades de refugiados. Hicieron un llamado a la sociedad, y a los medios de comunicación para que actúe contra la xenofobia.

“La xenofobia no puede tener cabida en las respuestas de nuestra sociedad a la migración y el refugio, por ello se hace un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no reproducir aquellas narrativas o mensajes que identifiquen a las personas migrantes como delincuentes o una amenaza para la seguridad pública (…)”.