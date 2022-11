‘Otro futbol es posible’: Barra Feminista Mx sobre el Mundial de Qatar

Luz Rangel / La Lista

Los primeros recuerdos que Claudia Pedraza tiene del futbol son de las Copas Mundiales que veía por televisión. Por ejemplo, la de 1990 que fue en Italia y que ganó la selección alemana.

“Son eventos que creo que marcan a los niños y a las niñas, la idea de ver a tu país representado por el futbol”, dice a La-Lista la integrante de la Barra Feminista Mx, una organización de aficionadas que trabaja para incidir desde las tribunas en la mejora de las condiciones para las mujeres en este deporte.

A los 14 años, Claudia Pedraza comenzó a entrenar en la preparatoria y a jugar en la posición de defensa influenciada por Claudio Suárez, exjugador de futbol que debutó en los Pumas. Este es el equipo al que ella es afín por tradición familiar y, claro, a Pumas Femenil.

“Decidí ser defensa porque uno de los jugadores que a mí me impactó mucho y se me hacía un referente de la selección era Claudio Suárez… ¡Imagínate, de niña o adolescente ver a un jugador que se llame como tú! Me acuerdo mucho de sus partidos en el Mundial del 94”, menciona sobre la Copa que fue en Estados Unidos en donde la selección de Brasil resultó campeona.