Otro modo de ser / Sandra de los Santos

Las disculpas del Secretario de Salud ayudan a destensar la confrontación con el personal de salud, pero el argumento que dio sigue siendo cuestionable

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Cuando fue cuestionado por la prensa sobre las quejas del personal de salud en Chiapas de la falta de insumos y equipo de protección para atender a las y los pacientes con COVID19, el secretario de salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos dijo: “Si no quiere cumplir quiere decir que solo estudió para llenar un espacio y ganarse una lana que se la puede ganar vendiendo tacos”.

El funcionario pidió disculpas públicas este miércoles por sus declaraciones. Uno de los argumentos que dio es que como cualquier persona tiene días buenos y días malos, además de estar bajo estrés laboral por todo el contexto en el que se encuentra y ser el responsable de la salud en la entidad.

Sus disculpas se dieron después de vídeos de protesta del personal médico, pronunciamientos de los sindicatos, una petición en change pidiendo su renuncia y que todo esto se volviera noticia nacional.

El Secretario de Salud no es la persona más habilidosa frente al micrófono. No tiene el mejor trato con la prensa, muestra de ello fue lo que dijo el día posterior a su declaración contra el personal de salud. No es buen orador. Sus respuestas son largas y confusas (cantinflea), su discurso es evasivo y repetitivo. Termina diciendo cosas que en voz de un predicador no se escucharían mal, pero en el del titular de la salud de una entidad le quitan seriedad. A todo eso hay que agregarle, que hasta hace unos días, había mantenido un discurso confrontativo con quienes debería ser su principal equipo, el personal de salud. Es una combinación que no ayuda en nada en un clima de por sí adverso.

Entrar a la parte más difícil de la pandemia con un escenario en donde el Secretario de Salud del Estado y el personal médico y de enfermería está confrontados no es alentador para la ciudadanía. Lo que menos necesitamos en estos momentos es meterle más ruido al sector que se encargará de la parte más importante de todo este proceso.

Para destensar la situación fue bueno que el Secretario de Salud se disculpara, pero mejor sería que le quitarán el micrófono. Contrario a lo que piensa el personal de salud creo que es riesgoso quitar al titular de ese sector en plena pandemia.

Seguir con la estrategia nacional y poner a un subsecretario o especialista, concretamente, en el tema, que tenga un mejor discurso puede ser una mejor salida tanto para el secretario como para el gobierno en su conjunto, y la ciudadanía que tendría información más limpia.

Hasta ahora el gobernador del estado, Rutilio Escandón no se ha visto afectado por todo el ruido que ha metido el propio secretario. En una de esas hasta se ha visto beneficiado porque todo el descontento se ha focalizado en contra del titular de salud y no en su gobierno en conjunto. Pero, conforme vaya avanzando la pandemia y las malas noticias sean cada vez peores y seguidas la situación puede cambiar. Es momento de replantear.