Paciente del IMSS Chiapas logra controlar su glucosa y liberarse de la insulina y otros medicamentos

A través del programa DiabetIMSS, María de Jesús, paciente diagnosticada con diabetes mellitus hace siete años, logró mejorar su calidad de vida

Aquínoticias Staff

A través del programa DiabetIMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas brinda atención integral a pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, en donde se les dan consultas médicas, manejo tratamiento farmacológico y sesiones educativas que incidan positivamente en sus estilos de vida.

La médico familiar, Alicia de Jesús Cigarroa Vázquez, encargada del módulo de DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23, en Tuxtla Gutiérrez, detalló que uno de los principales objetivos del programa es que los pacientes con diabetes implementen un estilo de vida saludable para disminuir los niveles de glucosa.

Un ejemplo claro es María de Jesús, quien tras siete años de ser diagnosticada con diabetes, dejó el uso de insulina y disminuyó la medicación, un logro que consiguió gracias al personal médico y de enfermería del IMSS en Chiapas, quienes la motivaron y le dieron un acompañamiento para llevar una vida más saludable.

Cigarroa Vázquez recordó que hace un año la señora María de Jesús se afilió al Instituto, lo que le permitió recibir atención por parte de médicos familiares, enfermeras generales, estomatólogos, trabajadora social, nutricionista dietista, psicólogo y, que forman parte del Programa DiabetIMSS.

“Doña Marichuy ha sido una paciente muy comprometida, y después de varios meses le informamos que, gracias a sus esfuerzos, controló sus niveles de glucosa, por lo que pudimos suspender el uso de insulina y disminuir los medicamentos que necesita para su control”, dijo la especialista.

Aunque aclaró que el uso de insulina no es malo, señaló que para un paciente con diabetes controlar la enfermedad a través de sus hábitos alimenticios son logros que los dejan muy satisfechos, pues confirma que los objetivos del Programa DiabetIMSS se cumplen.

“Nosotros buscamos que los pacientes hagan conciencia de la importancia de llevar una buena alimentación y realizar una actividad física; los motivamos para que con cambios en su estilo de vida no dependan tanto del tratamiento farmacológico porque sí se puede lograr, sí es posible controlar este padecimiento”, agregó.

La paciente, originaria del municipio de Ocozocoautla, manifestó que este proceso para controlar la diabetes no ha sido fácil, pero con el apoyo de su familia y del personal del Instituto pudo cumplir el objetivo.

“Cuando me dijeron que tenía diabetes me puse muy triste porque nadie en mi familia lo padece, ahí comenzó un largo camino. Fueron seis años de gastar, porque no tenía seguro y era muy caro costear la enfermedad. Hace un año me afilié al IMSS y la verdad estoy muy contenta. Me cambió la vida porque en poco tiempo avancé mucho, y es gracias a los médicos, enfermeras, a las personas que nos dan charlas, todos ellos nos motivan mucho”, dijo la paciente.

Doña María de Jesús, de 57, años hizo un llamado a la población que tiene diabetes y cuenta con Seguro Social para acercarse al módulo de DiabetIMSS y confiar en el personal del Instituto, pues insistió en que “siguiendo los consejos y echándole ganas”, es posible controlar la diabetes.