Paco Rojas, el candidato “necio” que va por cuarta vez por la alcaldía de Tuxtla

En esta entrevista el candidato habla de sus propuestas de campaña y de cómo busca regresar al gobierno capitalino

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Son casi las 11:00 de la noche. La entrevista es la última actividad del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo. Aún porta la playera naranja que se ha convertido en su uniforme en estos días de campaña. Está visiblemente cansado, aunque asegura que este día no ha caminado tanto como otros. Esta es su cuarta campaña buscando el gobierno municipal de la ciudad, en una ocasión ya ganó. Busca que está sea la segunda.

¿Por qué volver a competir por el cargo de presidente municipal? Le cuestiono y en esa sola interrogante suelta un montón de respuestas sobre su decisión y los proyectos que pretende implementar en su gobierno. “Porque soy un hombre terco, necio que quiere servir a la sociedad. Nos han robado las elecciones y por eso insisto”.

El candidato continúa por sí solo y habla de sus propuestas de gobierno. Dice que su gobierno trabajará en el tema de seguridad, generar empleos y resolver el problema del agua, en esto coincide con la mayoría de los candidatos entrevistados que señalan como uno de los pendientes de la ciudad la falta de abastecimiento de agua potable.

“Estoy convencido que si no hay seguridad no hay desarrollo. Otra cosa importante es que quiero ser un gobernante que incluya a la sociedad. La contraloría se lo voy a dar a la sociedad, voy abrir las puertas de la presidencia, quitar las rejas que están ahí desde el primer día. Voy a implementar el miércoles ciudadano para que la ciudadanía pueda hablar con su presidente municipal y los funcionarios” dice el candidato.

Sin que se le pregunte habla del presidente municipal con licencia que busca la reelección, Carlos Morales Vásquez, con quien convivió los últimos tres años porque fue regidor. Aunque dice que mantiene una relación de amistad con su contrincante, lo describe como una persona que estuvo encerrada durante su gobierno, que no se abrió al diálogo, y que inclusive a él le costaba acercarse en su calidad de regidor. “Yo se lo dije muchas veces en su cara, que no tiene apertura hacía la gente”.

No es la primera vez que alguien acusa a Carlos Morales de ser una persona difícil en su trato; pero también hay quienes se quejan de lo mismo de Francisco Rojas Toledo, quien tiene una personalidad confrontativa y no es receptivo a la crítica.

Francisco Rojas Toledo rememora cuando fue presidente municipal de Tuxtla. Dice que era la ciudad más segura, que había agua cada tercer día, que le tocó gobernar con un priísta y que pudo conciliar con él para bajar recursos federales. “Yo no me voy a pelear con nadie, yo no voy a ir buscando un interés político-electoral, yo lo que voy a buscar es el bien de Tuxtla”.

¿En materia de seguridad qué pretende hacer? En este momento eso está desatado, hay un núcleo de corrupción en esa secretaría (Secretaría de Seguridad Pública Municipal) toda esa estructura. Necesitamos una policía preparada y capacitada, voy a poner a los policletos, a meter otros 300 policías, que haya una academia para ellos, voy a mejorar sus condiciones de trabajo. También quiero poner cámaras de vigilancia y que las cámaras que tienen en las casas y los negocios estén directamente conectadas al sistema de seguridad que tiene el municipio.

Tuxtla tiene una alerta de violencia de género. ¿Cuál es su propuesta para atender la violencia contra las mujeres? Ese es un tema a largo plazo, hay que empezar a educar a los niños, es una cadena se trae de generación en generación. Lo que queremos hacer es muy innovador para atender los casos de violencia que nos reportan, usar la tecnología, me han enseñado unas cosas muy innovadoras que quiero implementar, precisamente, para atender estos casos.

Francisco Rojas Toledo señala que hay acciones de la actual administración que le dará continuidad como la colocación de contenedores y el alumbrado público, pero pretende también entrar en temas que este gobierno no consideró como la reactivación económica del centro de la ciudad y el rescatar el río Sabinal, aunque no tiene un proyecto claro en lo que respecta al afluente.

En lo que se refiere a la reactivación del centro dice que sacará de esa zona de la ciudad la Secretaría de Obras Públicas y otras dependencias municipales, que generan mayor circulación de personas por cuestiones burocráticas. Lo que busca es convertir esa parte en un espacio de recreación mediante la habilitación de cafeterías, librerías y eventos culturales.

¿De llegar a ganar cómo sería su gabinete? Voy a buscar a gente más capaz que yo, que no tenga compromisos conmigo, sino con la gente, que salgan de los colegios y de la sociedad civil, que sean personas capaces que sepan de su tema.

¿Y si no gana, qué sigue para usted? Eso no va a pasar. Voy a ganar. Ahí vas a ver que voy a ganar.

Tanto en el 2015 como el 2018, Francisco Rojas Toledo quedó, prácticamente a nada, de ganar la presidencia municipal. En el 2015 se formó un movimiento denominado “Tuxtla no se rinde” para pelear por su triunfo. Se realizaron marchas, plantones y diferentes acciones para que llegara a la alcaldía. Fue hasta en los tribunales que se definió que Fernando Castellanos Cal y Mayor fuera el edil. En el 2018, la historia fue diferente, aunque quedó también en segundo lugar tanto la ciudadanía como él aceptaron el triunfo de Carlos Morales Vásquez y él estuvo como regidor en esa administración.

En esta ocasión, la candidatura también es distinta a las anteriores. Es la primera vez que no va abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), que sigue teniendo en Tuxtla un voto duro importante, pero ya no decisivo. No se ve tan claro que vaya a obtener la presidencia municipal o inclusive el segundo lugar en la contienda.

En algo tiene razón el candidato, y es que en el gran abanico de los 14 contendientes a la alcaldía, él es el más conocido. “9.5 de cada 10 tuxtlecos me conocen” dice, pero eso no significa que vayan a votar por él, pero seguramente Movimiento Ciudadano obtendrá el máximo número de votos que haya tenido en su historia en Tuxtla, y el PAN, por el contrario. Tanto el partido como él podrían salir perdiendo, pero eso se definirá el 06 de junio.