Padres y madres de familia piden descuentos en colegiaturas por crisis sanitaria

La SEP pidió no poner en riesgo el periodo de educación de los estudiantes, tomando en cuenta el hecho extraordinario que ha vivido México por el COVID-19

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recientemente realizó una sugerencia a las escuelas particulares para llegar a acuerdos en cuanto al pago de colegiaturas, ya que un alto número de alumnos que acuden a estas instituciones son hijos de padres que laboran para empresas o son dueños de sus propios negocios, pero por la emergencia de salud han tenido dificultades económicas.

Padres y madres aseguraron que ninguna circunstancia los exonera de pagar colegiaturas, sin embargo, sí deberían aplicarse descuentos o simplemente, no deberían cobrarles recargos si presentan algún atraso en los pagos.

Lo anterior, para que ni los estudiantes dejen de recibir clases, ni los docentes se queden sin recibir sueldos y además para que escuelas continúen generando sus ingresos.

La SEP publicó un comunicado en donde solicitó a ambas partes no poner en riesgo el periodo de educación de los estudiantes y reiteró que la crisis causada por la pandemia del COVID-19 es un hecho extraordinario, sin embargo, deben buscar alternativas para que ambas partes resulten beneficiadas.

Estas acciones, no son obligatorias, sin embargo, en algunas escuelas han comenzado a ofrecer descuentos en el pago de colegiaturas y a comparación de los periodos ordinarios, no cobran recargos.

“A nosotros nos hicieron un descuento del 15 por ciento mensual y los profesores están otorgando a los alumnos extra curriculares independiente de las clases en línea con todos los niños”, dijo Angélica Vázquez, madre de una estudiante de segundo grado de primaria.